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2021年11月22日星期一
港聞二
2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
同志身分當律師 感不能只靠打官司
調查：長者劏房租金佔收入四成
索職務無關案件資料 兩警被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
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【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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