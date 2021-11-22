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港聞二

港商研發建築機械人 減職業病風險

【明報專訊】製造業推行自動化，將重複刻板或危險的工序，交由工業機械人代勞，成效明顯；相對來說，建築業的自動化卻推行較慢。有初創公司針對這個市場，研發出4款焊接機械人和外牆機械人，獲得本地公司採用之外，更可望在短期內打入中國內地和外國市場。

明報記者 薛偉傑

攝影 朱安妮

威博科技執行董事何仲豪表示，公司2018年成立，4名創辦人之前曾從事工業自動化工作，對於工業機械人（機械臂）不陌生。不過，當他們創業時不太想研發一般工業機械人，因為市場比較擁擠。與一些建築公司交流之後，發覺建築用機械人市場的發展較慢，產品也不齊全，於是決定主攻這個市場。

該公司第一款產品是工字鐵焊接機械人，專門焊接用於打樁的工字鐵，代替人手焊接。為了節省研發時間，採用了丹麥公司Universal Robots機械臂，加上激光定位設備和自行開發軟件，2019年推出。特點是可以「自適應」（Adaptive）現場環境，即是它利用激光定位設備，檢測到兩條用來打樁的工字鐵之間的空隙，然後會自動操作焊槍，焊上鋼料連接，毋須專業人士編程或設定坐標參數。

機械人清潔外牆防水測試 毋須吊船

其後，公司又研發兩款外牆機械人，包括軟硬件，設計特點是利用鋼絲來拉動之外，機械人兩側各有一個螺旋槳，令它們能夠貼住大廈外牆穩定地移動，不怕側風。兩款外牆機械人的用途分別是清潔及防水測試，令以往倚賴吊船和工人的工序，改為機械人代勞。兩款機械人有大部分零件相同，只需換小量部件，可在短時間變身。

因應用場景多和頻率高，這兩款外牆機械人反應更熱烈，尤其是外牆清潔機械人，一些甲級商廈每年要清潔外牆3至4次。10月底前，已經有約10家物業管理公司不定期租用外牆清潔機械人，該公司在11月初「國際物業管理及採購博覽」參展後，又多了幾家物管公司查詢。

至於公司研發第四款產品是鑽孔樁焊接機械人，用於焊接巨型鋼管，直徑普遍達2米多至3米。打樁工程主要有兩種，為工字鐵及巨型鋼管來打樁，而巨型鋼管稱為「鑽孔樁」。鑽孔樁較粗壯，所以使用數量較少，承建商將鑽孔樁打入地下50米至100米深，在中間空位放入鋼筋和水泥後，將鑽孔樁回收抽出來，日後再重新使用來打樁。所以，使用鑽孔樁整體成本會低於不能回收的工字鐵，有些承建商喜歡用鑽孔樁，尤其是地盤面積較大時。

鑽孔樁焊接節省人手

由於鑽孔樁每條12米長，若打樁工程要深入地下50米至100米，要將多條鑽孔樁焊接起來。以往基本上全倚靠人手，每焊接上一條，要4名持牌燒焊工工作4小時，外國最多也只是使用一些半自動化方案。相對於焊接工字鐵，要用機械人來焊接鑽孔樁較複雜，因焊接範圍大，若用一般工業機械人，要用很多部或多次轉換位置。

為此，首席技術官黎志雄想出，先用人手將一條軌道安裝在鑽孔樁外圍接近需要焊接的地方，再讓機械人在這條軌道上自動行走，以激光掃描將縫隙定位，以及自動焊上鋼料。這個方案，兩名工人用兩部機械人，就可以完成焊接工作，而工人的工作輕鬆得多，職業病風險大減。

料明年進軍內地及海外

公司在一年前研製出鑽孔樁焊接機械人的原型，今年9月推出正式版本，近兩個月已經有一家建築公司使用。現時，公司所有收入來自香港，但有中國內地、西班牙和新加坡的公司密切商討合作，估計可以在今年底簽約，明年正式在這些地區展開業務。此外，該公司曾接獲美國、日本、韓國、迪拜、澳門等多個地區的公司查詢，尤其是鑽孔樁焊接機械人。

暫時來說，本地客戶全部是逐次租用機械人，但公司其實也可以出售機械人。估計外牆機械人和焊接機械人未來會分別貢獻大約一半收入。另外，公司開始初步研究一款應用於密閉空間的機械人。「我們認為，一些危險和重複性高的工作，應該逐漸由機械人接手。」何仲豪說。

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