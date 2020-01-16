港聞

港聞二

大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱

【明報專訊】中港未通關一定程度影響港人到灣區發展，前特首梁振英表示有不斷向中央反映通關需求。他說根據第七次全國人口普查，有37萬港人在內地長期居住，包括退休長者、學生、內地就業港人，以這些家庭兩口或三口計，「不在身邊、每天牽掛的親人以百萬計」，形容通關是社會大事，「社會代價、家庭代價好大，不止商人賺錢問題」，舉例有港人向他求助說長者在內地病重，但他亦愛莫能助，希望一部分社會人士能將政治擺開一邊。

「安心」爭議倡正向思考 社福助購電話

近月多番討論是否要在「安心出行」加入追蹤功能，梁振英也希望大家不要太多思想包袱，在緊急時期應以「有別於正常時期的平常心態」，來看待使用「安心出行」或於內地使用具追蹤功能的健康碼。他舉例，社福界表示弱勢群體無智能手機，但如果以正向態度思考，「是否社區組織、社福團體可以幫弱勢社群添置智能手機，就能解決問題，而不是因為社會上有弱勢群體，我們就不能全面用『安心出行』呢？」梁振英重申，中央接受通關完全有權訂立條件，就算他北上可獲豁免隔離檢疫，亦一樣要遵守很多限制。

卸任後梁振英仍關注香港的房屋問題，曾提出郊野公園邊陲建屋，惟現任特首林鄭月娥稱「唔係咁易」，訪問中梁振英避免就此說法隔空與林太斟酌。至於林太提出的「北部都會區」與「明日大嶼」能否同時做，梁相信過程應有考慮不同問題，而資金、工人各方面的需求「聽起來比較大」，但大到什麼程度、香港能否承擔，他沒有研究。

港開發施工可學內地 「好多嘢可學」

科大廣州校園第一期校舍預計明年3月完工，工期不足一年半，原因是工程採取「三班制」。對於香港能否效法，梁表示，「（內地）一定好多嘢可以學，例如內地的土地開發、工程建設」。他相信香港已到整個社會需要下決心改革的時候，因城規、土地開發、樓房建築速度愈行愈慢，成本愈來愈高，都是弊端。

明報記者 何宛兒

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人
漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
同志身分當律師 感不能只靠打官司
同志身分當律師 感不能只靠打官司
調查：長者劏房租金佔收入四成
調查：長者劏房租金佔收入四成
索職務無關案件資料 兩警被捕
索職務無關案件資料 兩警被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇
大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
港商研發建築機械人 減職業病風險
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩