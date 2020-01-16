大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱

「安心」爭議倡正向思考 社福助購電話

近月多番討論是否要在「安心出行」加入追蹤功能，梁振英也希望大家不要太多思想包袱，在緊急時期應以「有別於正常時期的平常心態」，來看待使用「安心出行」或於內地使用具追蹤功能的健康碼。他舉例，社福界表示弱勢群體無智能手機，但如果以正向態度思考，「是否社區組織、社福團體可以幫弱勢社群添置智能手機，就能解決問題，而不是因為社會上有弱勢群體，我們就不能全面用『安心出行』呢？」梁振英重申，中央接受通關完全有權訂立條件，就算他北上可獲豁免隔離檢疫，亦一樣要遵守很多限制。

卸任後梁振英仍關注香港的房屋問題，曾提出郊野公園邊陲建屋，惟現任特首林鄭月娥稱「唔係咁易」，訪問中梁振英避免就此說法隔空與林太斟酌。至於林太提出的「北部都會區」與「明日大嶼」能否同時做，梁相信過程應有考慮不同問題，而資金、工人各方面的需求「聽起來比較大」，但大到什麼程度、香港能否承擔，他沒有研究。

港開發施工可學內地 「好多嘢可學」

科大廣州校園第一期校舍預計明年3月完工，工期不足一年半，原因是工程採取「三班制」。對於香港能否效法，梁表示，「（內地）一定好多嘢可以學，例如內地的土地開發、工程建設」。他相信香港已到整個社會需要下決心改革的時候，因城規、土地開發、樓房建築速度愈行愈慢，成本愈來愈高，都是弊端。

明報記者 何宛兒