大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活

研數據過關 科大兩校園信息互通

前期規劃方面，廣州南沙粵港合作諮詢委員會土地規劃發展專項工作組港方專家、香港規劃師學會會長兼香港規劃師註冊管理局主席李建華表示，很多香港規劃經驗是內地沒有的，例如香港在土地規劃上有很多混合功能，令日常生活較便捷，因此在「香港社區」規劃原則上提出了多項「港味」建議。

首先是交通，李建華稱，香港的公共交通樞紐糅合鐵路、公共交通、居住與商業，慶盛站將融合有關概念。其次，考慮到香港社區的住宅地段集中在中間位置，故建議在社區內預留新地鐵站方便出入。此外，港方亦提議引入類似中環行人天橋貫穿不同商廈的構想，以行人天橋駁通社區內的商圈、住宅區、政府機構等，做到無縫連接，因為香港人重視生活節奏明快，這點在用地功能上需反映出來，因此生活圈子中的衣食住行不能耗時，也不能轉折。

類中環行人橋駁商廈 醫院遠民居

功能分佈上，按最初規劃，香港社區的學校分佈較零碎，醫院則太近住宅區，「香港人不太喜歡住所面對醫院，所以我們建議將社區兩間醫院移去較遠地方」；另外是將學校適當集中，以及把創業園區整合，盡量和科大校區連接一起，以貫通產學研。環境設計方面，李建華介紹，最大一個改動是將一條差不多兩公里長，從科大校區到慶盛站的大學路調整拉直，只要進入該馬路，科大校區便映入眼簾。

香港人喜歡有山有水，在這一點上，南沙香港社區也活用了幾條河道營造親水長廊。同時，對比起內地人喜歡「坐北向南」，港人更重視住宅的通風和採光，住宅區的規劃也會注重這點。