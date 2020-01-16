港聞

港聞二

大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇

【明報專訊】深圳前海、廣州南沙及珠海橫琴是大灣區3個重要粵港合作平台，然而相對其餘兩者，南沙發展相對滯後。全國政協副主席、前特首梁振英建議在南沙區高鐵慶盛站旁建設「香港社區」，目前正在規劃階段。他接受本報專訪稱，除看中南沙是有待開發的處女地，亦因「香港社區」毗鄰香港科技大學（廣州）校園，產學研優勢將帶動生活需求，能成為一個集「產學研居」於一體的粵港合作示範區。梁振英亦不認為發展南沙是「搶前海生意」，而是讓港人多一個選擇，令香港增加發揮空間。

明報記者 陳子凌 何宛兒

與過去港人聚集一起自然形成的居住圈子不同，梁振英建議的，是內地首個將生活、教育、交通、產業佈局均事前規劃好的港人社區。梁振英表示，香港要融入大灣區發展關係到人流、物流、資金流與信息流，需在灣區城市有個基地。「在內地建香港社區首要條件有兩個，一不能離香港太遠，二要有一定土地資源。」梁說，深圳、珠海發展密度已高，土地資源不足，南沙雖相對不及深圳靠近香港，但土地資源豐富，「我們是否可參考香港機制成立諮詢委員會，利用南沙為基地，推動不止南沙，乃至整個廣東與香港的合作？」

梁倡導 首個事先規劃港人社區

在梁振英倡導下，廣州南沙粵港合作諮詢委員會今年4月成立，諮委會以南沙為基地，以深化粵港合作為目標。諮委會首批委任成員當中，15人來自香港，11人來自內地，梁振英擔任諮委會顧問，主任為中銀香港（2388）前副董事長兼總裁岳毅，副主任則包括港澳辦前副主任、全國港澳研究協會會長徐澤以及商經局前局長蘇錦樑。諮委會下設9個專項工作組，包括土地規劃策劃、政策研究與推動、科技合作、金融合作、青年創業就業、商貿合作、專業服務、宣傳與媒體傳播、資訊科技與數據聯通。其中土地規劃策劃小組專就香港社區項目的規劃用地合理性、交通便利、社區與產學研結合等提出意見（見另文）。

面積西九3倍 港高鐵35分鐘達

規劃中的香港社區位於南沙粵港深度合作園，在高鐵慶盛站及港科大（廣州）之間，面積1.02平方公里，約是西九龍的3倍，從西九乘高鐵至慶盛只需35分鐘。社區內除住宅區、產業園，亦有商業、醫院等生活配套（見圖）。梁振英不諱言，對項目的信心來自明年9月開學的港科大（廣州），「科大於南沙開校要高度重視，他們的科創甚好，能連接下游產業（製造業），而廣東缺類似的學府」，以科大的科創能力及廣東強勁的下游製造業，能發揮「雙劍合璧」的產學研優勢，而大量的教職員與產業人員也會產生大量居住需求。

物管港式 港澳居民銷售比例未定

諮委會主任岳毅早前於一個論壇表示，香港社區擬按照「產業加居住」公開出讓方式供應土地，出讓條件包括要按一定比例銷售予港澳居民。梁振英稱現時未定比例為多少，但希望社區具「香港味道」，才能吸引香港人才攜家帶眷過去。梁振英補充，雖然不是必須找香港地產商，但開發與物管要落實港式，同時也不擔心社區會變「地產樂園」，「不是為搞地產而地產，而是藉地產拉動社區，亦相信中央對樓價關注」，重申香港社區是體現粵港多方面合作的重要策略平台。

「內地速度住宅兩年可起出來」

雖然香港社區仍在規劃階段，但梁振英透露已在接洽一些可好好承接港科大科技創新的下游平台，對各類招商也有信心，「以內地速度，住宅兩年已可起出來」。

梁振英認為，香港社區能實現本港年輕人在灣區就讀到就業創業，「覺得可惜是香港經濟單一，一些讀工程、科創的年輕人只能學有所成，難學以致用，但如果能融入灣區，例如在下游產業找到發展機會，便有機會學以致用」。他認為，香港社區的願景從大方向而言，一是融入國家發展大局，二是港人的事業發展與生活空間可超越香港這塊1100平方公里的土地，因香港土地已難有發展空間，而南沙有空間條件，他也建議年輕人不用設太多心理關口，「大可以理解為香港的空間大了，不要被一條深圳河成為心理上的限制，深圳河以北任何可以讓香港人發揮的機會和空間都應該爭取」。另一方面，今年9月初國務院先後公布《橫琴方案》及《前海方案》，賦予兩者更多政策支持，南沙獨缺，梁振英不認為這會令南沙在政策上落後，「當然如果中央再有寬鬆政策給予是非常好，但南沙現有的很多政策空間已足夠可利用，例如15%優惠稅率」。

「港難有發展空間」 籲勿設心理關口

不久之前，行政長官林鄭月娥在施政報告提倡香港與深圳「雙城三圈」加強融合，在差不多時間建議南沙設香港社區，香港人看來會「很忙」，對此梁振英說，「（港人）選擇很自由，各有所求。我一直強調，南沙、前海、橫琴是3個重大的粵港合作平台，3個各有優點與特色，香港與之的合作也各有不同，南沙的經濟結構十分多元化，在科創有很大空間」，又笑言「就算離開廣東，與內地其他地方都有很多合作，香港確實是很忙的」。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人
漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
同志身分當律師 感不能只靠打官司
同志身分當律師 感不能只靠打官司
調查：長者劏房租金佔收入四成
調查：長者劏房租金佔收入四成
索職務無關案件資料 兩警被捕
索職務無關案件資料 兩警被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱
大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱
港商研發建築機械人 減職業病風險
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩