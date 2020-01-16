大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇

明報記者 陳子凌 何宛兒

與過去港人聚集一起自然形成的居住圈子不同，梁振英建議的，是內地首個將生活、教育、交通、產業佈局均事前規劃好的港人社區。梁振英表示，香港要融入大灣區發展關係到人流、物流、資金流與信息流，需在灣區城市有個基地。「在內地建香港社區首要條件有兩個，一不能離香港太遠，二要有一定土地資源。」梁說，深圳、珠海發展密度已高，土地資源不足，南沙雖相對不及深圳靠近香港，但土地資源豐富，「我們是否可參考香港機制成立諮詢委員會，利用南沙為基地，推動不止南沙，乃至整個廣東與香港的合作？」

梁倡導 首個事先規劃港人社區

在梁振英倡導下，廣州南沙粵港合作諮詢委員會今年4月成立，諮委會以南沙為基地，以深化粵港合作為目標。諮委會首批委任成員當中，15人來自香港，11人來自內地，梁振英擔任諮委會顧問，主任為中銀香港（2388）前副董事長兼總裁岳毅，副主任則包括港澳辦前副主任、全國港澳研究協會會長徐澤以及商經局前局長蘇錦樑。諮委會下設9個專項工作組，包括土地規劃策劃、政策研究與推動、科技合作、金融合作、青年創業就業、商貿合作、專業服務、宣傳與媒體傳播、資訊科技與數據聯通。其中土地規劃策劃小組專就香港社區項目的規劃用地合理性、交通便利、社區與產學研結合等提出意見（見另文）。

面積西九3倍 港高鐵35分鐘達

規劃中的香港社區位於南沙粵港深度合作園，在高鐵慶盛站及港科大（廣州）之間，面積1.02平方公里，約是西九龍的3倍，從西九乘高鐵至慶盛只需35分鐘。社區內除住宅區、產業園，亦有商業、醫院等生活配套（見圖）。梁振英不諱言，對項目的信心來自明年9月開學的港科大（廣州），「科大於南沙開校要高度重視，他們的科創甚好，能連接下游產業（製造業），而廣東缺類似的學府」，以科大的科創能力及廣東強勁的下游製造業，能發揮「雙劍合璧」的產學研優勢，而大量的教職員與產業人員也會產生大量居住需求。

物管港式 港澳居民銷售比例未定

諮委會主任岳毅早前於一個論壇表示，香港社區擬按照「產業加居住」公開出讓方式供應土地，出讓條件包括要按一定比例銷售予港澳居民。梁振英稱現時未定比例為多少，但希望社區具「香港味道」，才能吸引香港人才攜家帶眷過去。梁振英補充，雖然不是必須找香港地產商，但開發與物管要落實港式，同時也不擔心社區會變「地產樂園」，「不是為搞地產而地產，而是藉地產拉動社區，亦相信中央對樓價關注」，重申香港社區是體現粵港多方面合作的重要策略平台。

「內地速度住宅兩年可起出來」

雖然香港社區仍在規劃階段，但梁振英透露已在接洽一些可好好承接港科大科技創新的下游平台，對各類招商也有信心，「以內地速度，住宅兩年已可起出來」。

梁振英認為，香港社區能實現本港年輕人在灣區就讀到就業創業，「覺得可惜是香港經濟單一，一些讀工程、科創的年輕人只能學有所成，難學以致用，但如果能融入灣區，例如在下游產業找到發展機會，便有機會學以致用」。他認為，香港社區的願景從大方向而言，一是融入國家發展大局，二是港人的事業發展與生活空間可超越香港這塊1100平方公里的土地，因香港土地已難有發展空間，而南沙有空間條件，他也建議年輕人不用設太多心理關口，「大可以理解為香港的空間大了，不要被一條深圳河成為心理上的限制，深圳河以北任何可以讓香港人發揮的機會和空間都應該爭取」。另一方面，今年9月初國務院先後公布《橫琴方案》及《前海方案》，賦予兩者更多政策支持，南沙獨缺，梁振英不認為這會令南沙在政策上落後，「當然如果中央再有寬鬆政策給予是非常好，但南沙現有的很多政策空間已足夠可利用，例如15%優惠稅率」。

「港難有發展空間」 籲勿設心理關口

不久之前，行政長官林鄭月娥在施政報告提倡香港與深圳「雙城三圈」加強融合，在差不多時間建議南沙設香港社區，香港人看來會「很忙」，對此梁振英說，「（港人）選擇很自由，各有所求。我一直強調，南沙、前海、橫琴是3個重大的粵港合作平台，3個各有優點與特色，香港與之的合作也各有不同，南沙的經濟結構十分多元化，在科創有很大空間」，又笑言「就算離開廣東，與內地其他地方都有很多合作，香港確實是很忙的」。