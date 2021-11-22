港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕

俗稱可加可減機制的港鐵票價調整機制，自2007年12月兩鐵合併至今使用近14年，其間經歷兩次檢討，機制方程式仍以通脹指數及運輸業名義工資指數變動運算，一直被社會質疑港鐵即使盈利仍能按機制結果加價。受疫情影響，今年機制運算結果為-1.85%，港鐵須減價1.85%，港鐵當時稱會以額外資源提供額外約3.8%優惠，令乘客整體可享約5%車費優惠，優惠直至明年1月1日。

政府消息：爭延優惠「挑戰較大」

政府消息透露，正爭取港鐵延續現行車費優惠，期望與民共渡時艱，並計劃最快明年首季與港鐵展開第三次檢討可加可減機制，已要求港鐵提交近年財務報告等。消息承認，受疫情影響港鐵近年鐵路業務虧蝕，料今次爭取延續優惠及更改機制方程式的挑戰較大。

上半年賺26.7億 客運蝕22.9億

港鐵年報顯示，去年度虧蝕48.09億，當中本港客運業務虧損54.08億，本港物業發展則錄得54.42億元利潤；港鐵今年上半年錄26.73億元盈利，期內本港客運業務虧蝕22.85億元。

據了解，港鐵內部近期審視帳目後認為，受疫情及封關影響，客流未回復至疫前水平，近年鐵路業務經營及維修保養成本大幅增加，去年仍可以物業發展盈利支撐，惟隨着未來政府要實現碳中和目標，兩電明年起加價，預計未來電力燃料成本「愈來愈貴」，港鐵是用電量最高的機構之一，料經營成本續升，正研究明年1月1日後或不再延續3.8%優惠，並與政府商討在第三次檢討可加可減機制時，調整現行機制方程式下預設「特別調減」0.6%的數值，包括研取消「特別調減」一項或調低數值等。

港鐵回覆稱，因應疫情對經濟影響，已在現行機制外盡力承擔，本年度下調票價、車費優惠及早前疫情特別車費安排，已共承擔26億元優惠，會不時檢視各項優惠安排。港鐵續稱，票務收入是一個穩定收入來源，會努力在穩定票務收入與市民負擔之間維持平衡，並就票價調整機制的檢討與政府緊密溝通，適時聽取持份者意見。

田北辰：收入將大增 促改機制限加價

實政圓桌田北辰表示，隨着明年東鐵線過海段通車，屯門南延線、北環線等多條新路線落成，港鐵將擴大公共交通市場份額，「搶走愈來愈多巴士客流」，加上北環線等新項目將有大量土地予港鐵發展物業上蓋及商場，認為未來港鐵收入及盈利大增，批評港鐵不提供優惠是賺到盡的心態。他促請政府檢討機制方程式，包括改以通脹率變動一半「封頂」限制港鐵加幅，並增與盈利掛鈎的額外條款；又建議政府將每年收取的港鐵股息，用作補貼市民交通費或「抵消」其他公共交通機構的加幅。

田北辰參選立法會新界西北地區直選，同區候選人包括民建聯周浩鼎、新思維黃俊瑯。