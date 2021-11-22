調查：長者劏房租金佔收入四成

工作長者最老76歲 月入中位數1.1萬

房委會資料顯示，截至今年9月底平均輪候公屋時間為22年新高，當中單身長者輪候時間達3.8年，社協今年10至11月訪問190名年屆60歲或以上、居住於不適切居所的長者，發現長者住戶租金對比一般劏房研究的中位數為低，但租金中位數仍達3550元，其租金佔收入比例約四成，工作長者每月工時中位數為208小時，最高更達336小時，惟每月工作入息中位數只有1.1萬元，最高齡工作長者為76歲，反映長者戶老病貧交迫，需營營役役，面對租賃市場高壓。

此外，81%受訪長者患慢性疾病，嚴重個案更患癌；59%覆診期頻密至每3個月一次，反映受訪者普遍體弱；24%長者蝸居床位、板房、工廈，最多有22伙人家共用廚廁。約半數受訪長者稱行動不便，當中73%表示居於沒升降機單位，上落要行樓梯。

四成綜緩長者租金超津貼

調查又發現分別有43%及11%受訪者領取綜援或長者生活津貼，當中約45%資產少於1萬元，領取綜援的資產中位數更只有3500元；而現時綜援一人租金津貼僅2515元，遠追不上私樓租金水平。社協批評，面對經濟困境及缺乏親友支援，領取綜緩長者倒貼生活費交租，即「超租津」情況嚴重，佔受訪比例約40%。