調查：長者劏房租金佔收入四成

【明報專訊】昨日是長者日，65歲或以上可享多項優惠。「不適切居所的長者」調查發現，95%受訪者因「經濟困難」而居住劏房、籠屋等單位，惟租金佔收入比例約四成；需工作長者最高齡為76歲，當中分別有53%長者任清潔工及30%長者任保安等低收入工作，調查機構指調查反映基層長者生活在水深火熱中。負責調查的社區組織協會促請政府提高一人租津至可負擔劏房租金水平，並放寬容許輪候公屋一年或以上長者可申領現金津貼。
工作長者最老76歲 月入中位數1.1萬
房委會資料顯示，截至今年9月底平均輪候公屋時間為22年新高，當中單身長者輪候時間達3.8年，社協今年10至11月訪問190名年屆60歲或以上、居住於不適切居所的長者，發現長者住戶租金對比一般劏房研究的中位數為低，但租金中位數仍達3550元，其租金佔收入比例約四成，工作長者每月工時中位數為208小時，最高更達336小時，惟每月工作入息中位數只有1.1萬元，最高齡工作長者為76歲，反映長者戶老病貧交迫，需營營役役，面對租賃市場高壓。
此外，81%受訪長者患慢性疾病，嚴重個案更患癌；59%覆診期頻密至每3個月一次，反映受訪者普遍體弱；24%長者蝸居床位、板房、工廈，最多有22伙人家共用廚廁。約半數受訪長者稱行動不便，當中73%表示居於沒升降機單位，上落要行樓梯。
四成綜緩長者租金超津貼
調查又發現分別有43%及11%受訪者領取綜援或長者生活津貼，當中約45%資產少於1萬元，領取綜援的資產中位數更只有3500元；而現時綜援一人租金津貼僅2515元，遠追不上私樓租金水平。社協批評，面對經濟困境及缺乏親友支援，領取綜緩長者倒貼生活費交租，即「超租津」情況嚴重，佔受訪比例約40%。