港聞

港聞二

不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬

【明報專訊】香港性小眾爭取大小事情的平等權利，多訴諸法庭判決。繼家事法庭承認「彩虹家庭」後，今年另一宗劃上句號的官司，為男同志李亦豪（Henry）爭取以配偶身分處理亡夫的身後事。由於政府承認過失及釐清有關條例，雙方達成共識撤銷司法覆核。協助Henry的律師莊潔慧向本報表示，政府承認過失是罕有的做法，但對當事人來說，這個結局稱不上是「幸福的句號」。

司法覆核僅視個案 空白位多

莊潔慧解釋，根據律政司在庭上宣讀的立場，政府將公平對待需處理配偶身後事的已婚同性伴侶，包括預約認屍及火葬撒灰服務，但沒有清楚說明同性伴侶可否共同埋葬在墓地，以及同志可否捐出另一半的遺體當「無言老師」（供解剖教學）等，「JR（司法覆核）要視乎個別情况，所以好多地方仍未澄清，留下空白位置」。

近年性小眾就逐項權利向政府提告，較為人熟知的是公務員梁鎮罡爭取合併報稅裁定終極勝訴。莊潔慧表示，如果類似的案件都以和解收場，不必上訴至終審法院，可以節省冗長的程序和申請人的心力，「政府可否主動檢視自己的政策，避免每次有人受影響才打官司呢？」

她說，Henry的案件因摯愛離世而起，容易牽動情緒，「就算案件完結，都不是幸福的句號，我們始終希望一句正式的道歉」。目前，Henry仍有兩宗涉及遺產繼承權及房委會決定的官司，原訟庭裁定政府政策違憲，但政府不服上訴，一切未完待續。

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