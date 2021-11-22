同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」

明報記者 余卓祈

去年底，曹喬茵接到一對外籍女同志求助，其中一人在外國接受捐精人工受孕，誕下一對兒子。長子的澳洲出世紙寫上兩個媽媽的名字，幼子的香港出世紙只登記了生母。二人分手後，仍想共同照顧兒子，在法律上履行家長責任，法官最終批准二人享有兒子的共同管養權（joint custody）。

曹喬茵透露，法官最初沒有提及兩個媽媽的性取向，只關注兩名兒子的成長背景，她已料到有機會勝訴，尤其家事法庭着重小孩福祉，小兄弟慣以「Mum」和「Mamma」稱呼兩個媽媽，法官不會忍心拒絕承認母子關係。她說香港法律以往不認可彩虹家庭，經此一役，其他同志家長就有案例可循。

難抵心理經濟壓力 強姦案事主棄追討

司法程序奔波轉折，對於性小眾負擔沉重，對於性侵案受害者更是煎熬。曹喬茵處理過一宗上司涉強姦女下屬案，事主隔了數日才鼓起勇氣報警，失去收集DNA證據的時機，而且涉事辦公室沒有閉路電視，警方決定不起訴。

事主找曹喬茵提出民事索償，打算討回公道，但她每次重提往事都感到糾結，猶如揭開事主的傷疤，「我每次都講，如果放低件事是最好，你可以let it go（放手）」。

再者，一旦民事訴訟失敗，原告要承擔巨額訟費，該事主最終擱置申索，案件不了了之。曹喬茵慨嘆，在她接手的案件中，「類似的倔頭路、難行的路，一定多過光明的路」。

立志研公共法 保障受欺負女性

細想「女權律師」的理念，曹喬茵自言不是志向宏大、一心發光發亮的人，她的初衷是鑽研關乎大眾利益的公共法，用法律保護受欺負的女性。早年她在港大修讀政治學與法學的學士課程，再到美國哈佛大學攻讀碩士，開始接觸女權思想。

海外學成歸來，曹喬茵回港在律政司工作近8年，負責涉及公共利益的司法覆核。那段走入體制的經歷，也啟發了她，「我要問相關政府部門，究竟你政策的背後原則是什麼，具體政策如何實施？」對她而言，工作內容頗為有趣，但若繼續升遷，就要處理更多行政工作，她便決定出來私人執業。

接手近半案件涉小眾弱勢 不少義務性質

作為律師樓的合伙人，她現時近半案件與性小眾及弱勢群體有關，不少屬義務性質，餘下一半是收入較穩定的家事訴訟。她偶爾想，律師似乎不應該收取高昂費用，「如此下去，法律只可以保障有錢人，但同時租又好貴、人工又貴，是整個社會的問題」。她會繼續協助有需要的人，「在幫助弱勢爭取權益和賺錢之間，律師首要責任是前者」。