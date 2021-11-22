漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人

獸醫界300人聯署 促撤捕殺

野豬關注組連同其他團體發起聯署要求當局撤回「人道毁滅」政策，至上周二逾7萬人參與；另有5名獸醫學生上周五發起業界聯署，促撤回措施及排除重啓野豬狩獵隊計劃，至昨晚近9時，逾300名獸醫業界人士參與，當中約8%為獸醫，33%為獸醫學生。聯署發起人之一C（化名）稱，聯署數目已遠超預期，料收集至本周五，屆時會正式去信漁護署，促署方重新考慮捕殺野豬的行動。

接漁署回覆 9歲童：已喚起關注議題

9歲男童馮思喆上周也發起聯署信，要求漁護署停止捕殺野豬。漁護署日前回覆馮思喆，指避孕及搬遷野豬多年未能改善情况，不能不改用更果斷方法。男童昨日回應本報查詢，稱不想再就事件爭拗，認為自己已喚起小孩及家長對此議題的關注，同時感謝所有支持他的市民，希望所有人都學會如何尊重生命及大自然。

梁肇輝昨出席無綫電視節目《講清講楚》後表示，處理野生動物與人之間的衝突時，很多時夾雜理性科學分析及感性的想法，需要取得平衡，強調非「一刀切」，只針對在市區的野豬出沒黑點，不會影響在郊野環境的野豬。他表示有需要以食物誘捕，將野豬引至可控制的範圍，再施放麻醉槍，能有效捕捉野豬及確保附近市民安全。

梁稱香港是全球唯一試行為野豬絕育的地方，其他地方都以殺豬方式處理。他又稱，改變策略前有諮詢「野豬關注組」，但「野豬關注組」否認曾被諮詢；署方昨晚表示，梁所說的「野豬關注組」是指「野生動物管理諮詢小組」。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評梁肇輝稱以食物誘捕野豬有效的說法，指署方殺野豬做法會改變牠們的習性；他形容野豬聰明、記性好，擔心會令野豬對人產生敵意、攻擊人。對於署方指做法只針對市區黑點，黃稱很多野豬都生活在郊野邊陲，如看見同伴有食物，或會一窩蜂下山，批評當局以「血腥的手法觸怒民憤」。