港聞

港聞二

漁署稱誘捕野豬「有需要」 關注組憂改變習性敵視人

【明報專訊】漁護署近日在深灣道以食物誘捕及人道毁滅野豬備受爭議，連日來民間多方均有聯署反對，要求漁護署撤回定期捕捉及人道毀滅野豬的措施。漁護署長梁肇輝昨稱，處理野生動物與人之間的衝突時，需平衡「理性和感性」，又認為以食物誘捕野豬的做法「絕對有需要」。野豬關注組斥署方做法會改變野豬習性，憂令野豬對人類產生敵意。

獸醫界300人聯署 促撤捕殺

野豬關注組連同其他團體發起聯署要求當局撤回「人道毁滅」政策，至上周二逾7萬人參與；另有5名獸醫學生上周五發起業界聯署，促撤回措施及排除重啓野豬狩獵隊計劃，至昨晚近9時，逾300名獸醫業界人士參與，當中約8%為獸醫，33%為獸醫學生。聯署發起人之一C（化名）稱，聯署數目已遠超預期，料收集至本周五，屆時會正式去信漁護署，促署方重新考慮捕殺野豬的行動。

接漁署回覆 9歲童：已喚起關注議題

9歲男童馮思喆上周也發起聯署信，要求漁護署停止捕殺野豬。漁護署日前回覆馮思喆，指避孕及搬遷野豬多年未能改善情况，不能不改用更果斷方法。男童昨日回應本報查詢，稱不想再就事件爭拗，認為自己已喚起小孩及家長對此議題的關注，同時感謝所有支持他的市民，希望所有人都學會如何尊重生命及大自然。

梁肇輝昨出席無綫電視節目《講清講楚》後表示，處理野生動物與人之間的衝突時，很多時夾雜理性科學分析及感性的想法，需要取得平衡，強調非「一刀切」，只針對在市區的野豬出沒黑點，不會影響在郊野環境的野豬。他表示有需要以食物誘捕，將野豬引至可控制的範圍，再施放麻醉槍，能有效捕捉野豬及確保附近市民安全。

梁稱香港是全球唯一試行為野豬絕育的地方，其他地方都以殺豬方式處理。他又稱，改變策略前有諮詢「野豬關注組」，但「野豬關注組」否認曾被諮詢；署方昨晚表示，梁所說的「野豬關注組」是指「野生動物管理諮詢小組」。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評梁肇輝稱以食物誘捕野豬有效的說法，指署方殺野豬做法會改變牠們的習性；他形容野豬聰明、記性好，擔心會令野豬對人產生敵意、攻擊人。對於署方指做法只針對市區黑點，黃稱很多野豬都生活在郊野邊陲，如看見同伴有食物，或會一窩蜂下山，批評當局以「血腥的手法觸怒民憤」。

相關字詞﹕漁護署 野豬 野豬關注組

上 / 下一篇新聞

2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
承諾增聯招生取錄額 多年未達標
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
私家車被撞翻 一車逃逸 檢寶馬泵把
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
美國返港男子初確 愉景灣旭暉閣強檢
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
同志家庭撫養權勝一仗 嘆前路困難多於光明 女權律師義助弱勢 破有錢人「專利」
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
不全盤審視政策 小眾逐項提告身心煎熬
同志身分當律師 感不能只靠打官司
同志身分當律師 感不能只靠打官司
調查：長者劏房租金佔收入四成
調查：長者劏房租金佔收入四成
索職務無關案件資料 兩警被捕
索職務無關案件資料 兩警被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
私家車截獲爆竊工具 3印度裔漢被捕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
港鐵擬停3.8%車費優惠 政府爭延續 港鐵稱已盡力承擔 內部料電費增客運續蝕
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
臨時措施屆滿 交通補貼明年減
大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇
大灣區GBA專題：乘科大新校東風 南沙規劃港社區 「產學研居」集一體 梁振英：非搶前海生意盼多一選擇
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：港專家參與 盼還原「港味」生活
大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱
大灣區GBA專題：稱不通關影響百萬人 梁籲港人卸思想包袱
港商研發建築機械人 減職業病風險
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】「轉行」拍片 接鶴嘴郊遊任務 阿熙影「垃圾灣」宣傳淨灘行動
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】黃俊瑯自製直幡 指候選人不談政制
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】東涌新海濱、社區聯絡中心開幕 展覽設虛擬實境區 俯瞰大嶼山美景
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】國際濟公文化節揭幕 上環濟公廟設導賞
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】跨年騷派飛抽獎 「蝦碌」個案考驗愛情友情
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩
【Emily】阿牛首封獄中信 感謝倉友教規矩