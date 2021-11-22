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政府突要求齊針檢測 障礙賽參賽者請假趕預約

【明報專訊】香港斯巴達障礙賽在剛過去周六日（20至21日）舉行，大會早前在網頁列明，「報名人士不一定要接種新冠疫苗」，亦沒要求須接受核酸檢測；惟上周五（19日）凌晨在facebook專頁發放緊急公告，稱上周四（18日）突然收到衛生署通知，賽事須新增兩項防疫要求，包括參賽者和觀眾須在賽前14天完成接種兩劑新冠疫苗，以及須在賽前48小時接受核酸測試，並出示陰性結果。

大會指賽前兩日獲通知 未能參賽可退款

大會稱，過去一年與各部門保持緊密溝通，尤其是防疫細節，但一直沒收到上述要求，至活動前兩天才收到通知，感到非常無奈。

衛生署回覆查詢時表示，有關活動由食環署審批。食環署回覆稱，因活動涉及體育比賽及舞台表演，須向署方申領臨時公眾娛樂場所牌照，署方上周四接獲相關部門回覆，因應疫情感染控制，申請人須遵辦相關要求，包括活動員工及參賽者須賽前14天已完成接種兩針疫苗，及賽前48小時內接受病毒核酸測試，署方即日通知活動申請人有關要求。

對於今次活動引起混亂及對參加者帶來極大不便，大會表示遺憾，並積極於極有限時間內盡量為所有參賽及參與活動的人提供能力所及最好的安排，包括即時聯絡檢測中心，增加人手配合等，「但對引起之不便，確實是不理想，我們非常抱歉」。對於未能參加賽事的參加者，大會將全數退款，詳情11月27日或之前公布。

不滿僅fb發帖 參賽者批安排差

本報前日聯絡到參賽者Louisa，她說上周五早上發現大會凌晨於社交媒體發帖，才知最新防疫要求，遂即時向公司請假並預約早上9時檢測。她在周六10時比賽，當日早上近9時收到檢測結果，趕及參賽。她指大會無電郵通知最新安排，若參賽者無留意帖文便不知道，批評大會安排差，不相信大會臨時收到政府通知。

（新冠疫情）

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