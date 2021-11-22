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專家團訪機場醫院 視察分隔追蹤工作 譚耀宗：獲准赴京開會 有望即將通關

【明報專訊】中港兩地正討論通關事宜，內地疫情防控專家團昨在本港展開第二日考察，包括到機場視察內地與國際航班分隔措施，亦到臨時醫院、港珠澳大橋香港口岸、竹篙灣檢疫中心、啟德社區會堂個案追蹤辦公室。上月因本港出現源頭不明個案而不獲國家防疫部門批准到北京出席全國人大常委會會議的譚耀宗，昨透露收到通知獲批准下月赴京開會，相信意味兩地免隔離通關即將實現。

內地疫情防控專家團前日抵港展開一連4日考察，昨晨8時半由下榻的灣仔君悅酒店出發，首站到機場了解本港「外防輸入」工作，食衞局長陳肇始、食衞局副局長徐德義及衛生防護中心傳染病處主任張竹君到場迎接及陪同視察。

訪東涌食肆 考察防疫措施

專家團到機場禁區了解內地及國際航班分隔措施、機場員工已接種疫苗及加密檢測要求等安排，並到食物安全中心設於機場國泰航空貨運站的食物檢驗辦事處考察抽驗進口冷凍食品工作。

專家團逗留機場逾兩小時後，轉到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，了解醫管局治療新冠病人安排，並在東涌一間餐飲處所考察防疫措施及限制。

專家團下午再到港珠澳大橋香港口岸，考察旅客及貨車的檢疫、出入境手續及清關安排，其後視察竹篙灣檢疫中心，傍晚再到位於啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室，了解流行病學調查及接觸者追蹤工作。

田北辰：倘月底食肆全用安心 料年底通關

上月全國人大常委譚耀宗接獲國家防疫控制辦公室通知，因應香港出現一宗源頭不明個案，不批准他到北京出席全國人大常委會會議。譚昨透露，剛獲悉下月赴京出席會議，形容此信息「非常之好」，說明可能香港與內地免隔離通關即將實現。他表示，內地專家團如提出意見，希望特區政府盡快落實，如能落實，相信通關在望。

實政圓桌田北辰認為，若內地專家考察順利，及本月底成功落實全港食肆使用「安心出行」應用程式，預料最快下月底能恢復通關。

田北辰參選立法會新界西北地區直選，同區候選人包括民建聯周浩鼎、新思維黃俊瑯。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕譚耀宗 通關 內地專家團 新冠疫情

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