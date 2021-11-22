快遞平台對比過去兩年港人寄件目的地 移民潮下寄件英國最頻 台增1.7倍

成立兩年處理200萬郵件

平台用戶女性、母親居多

2019年成立的國際快遞平台「Spaceship」，至今累積處理超過200萬件寄運物品，平台根據過往個人用戶消費模式，比較2019年11月至2020年10月，及2020年11月至2021年10月的熱門香港寄件路線，包括英國、美國、加拿大、澳洲及台灣，其中英國寄件額佔比，由首年佔約23.5%，按年升至約41.5%，成為過去一年最頻繁寄件的路線；台灣的寄件額佔比，亦由首年約2.6%，按年升至6.9%。

至於一向較多港人聚居的加拿大及澳洲，寄件額所佔比重及實際消費的寄件總額，兩年來大致相近；平台表示，因應澳洲近日公布放寬港人申請永久居留的門檻，預計未來香港寄件至澳洲的數量會上升。

平台不少用戶亦會重複寄件，以英國為例，今年每名用戶平均寄件2至4次，台灣則由首年平均寄2.01次，按年增加至2.9次；不論寄件目的地，七成用戶重複寄件時，收件目的地均是同一地址。Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙稱，平台逾四成用戶為30至45歲，當中女性或母親佔比較多，海外收件的地址不少亦在學校區，他說當親友移居海外時，互相寄件是保持聯繫的其中一種方法。

籲聖誕提早寄件 英禁寄海味

臨近聖誕，不少人都會寄禮物予外國的親友，平台建議最少提早3個星期寄件。黃又稱，過去一年不少客戶都查詢可否寄海味、臘腸等至英國，但如沒持有相應出入口證書，肉類並不能入境英國，包括臘腸、肉乾、肉鬆、午餐肉等。另外，不少人都以為香水、暖包等可寄至外國，但如沒相應出入口證書，同樣不能入境。他提醒市民寄件前要注意各地禁止入境的物品，報關時亦不可只填「禮物」，以免被退件。