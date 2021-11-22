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羅致光：研修例社工註冊局成員須宣誓 指行使公權「理念上」屬公職 工會：值得商榷

【明報專訊】勞福局長羅致光表示，政府正研究修訂法例，要求社會工作者註冊局成員依法宣誓。羅稱，註冊局成員「在理念上」屬公職人員，而《香港國安法》中有關公職人員的要求，亦應適用於註冊局成員。有現任註冊局民選成員認為宣誓架牀疊屋，亦有參加下月註冊局改選的候選人認為宣誓不必要，擔心宣誓會影響社工中立形象，破壞服務使用者對社工的信任。

稱有人誤解註冊條例保障社工

羅致光昨發表網誌，交代勞福局就維護國家安全的工作，他稱不少人對《社會工作者註冊條例》（簡稱《條例》）有誤解，以為《條例》訂立的目的是保障社工權益，視註冊局與「工會」無異。他解釋，其實《條例》是透過立法，由社會授權成立註冊局，進行社工資歷認可和監管，以保障社會及受助者權益。換言之，註冊局行使來自法例的「公權」，而行使這項公權的註冊局成員，「在理念上屬公職人員」，因此《港區國安法》中有關公職人員的要求，亦應適用於註冊局成員。

註冊局下月改選，15人爭奪8個民選成員席位，現任民選成員、理大專業及持續教育學院高級講師伍銳明與前學民思潮成員黎汶洛等組成7人名單參選；伍銳明表示，註冊局成員宣誓是架牀疊屋，又稱每一個港人都受法律監管權利及義務，政府如修訂法例，必須與持份者、特別是註冊局成員商討及諮詢，互相尊重。伍表示政府未有修例詳情，團隊未研究一旦當選會否宣誓，亦不擔心會被取消資格。

候選人憂政治干預 不能持平處理個案

另一名候選人張潤衡質疑，宣誓後可能受到政治干預，即使成功當選，亦不排除會辭任。張又稱社工在處理投訴個案時，擔心會被服務使用者視為不能持平處理，影響建立互信，社會問題更難解決。

社工總工會外務副會長張志偉認為，註冊局成員是否公職人員值得商榷，如政府認為屬公職人員，應確立有關定義，政府如修例應諮詢業界意見。

（港區國安法）

相關字詞﹕羅致光 社工註冊局

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