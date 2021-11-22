承諾增聯招生取錄額 多年未達標

【明報專訊】港大醫學院院長梁卓偉明年8月出任賽馬會慈善及社區事務執行總監，接任約滿離開的張亮，將與政制及內地事務局前局長譚志源，同坐管理委員會，兩人曾先後出任特首辦主任。2008年梁卓偉於港大停薪留職入「熱廚房」，任前特首曾蔭權時期的食物及衛生局副局長，2011年接替譚志源出任特首辦主任。無獨有偶，政制及內地事務局前局長譚志源離任官場後，亦是加盟賽馬會，2018年出任公司事務執行總監。
任內籌17億最高捐款
醫學院擴建逾倍
翻查賽馬會2020/2021年報，2021年馬會最高薪酬的11人分佈，最低是年薪500萬至600萬元，最高是4100萬至4200萬。而港大2020財務報表顯示，最高年薪的港大職員為780萬至795萬元，有1人。
據港大醫學院網頁簡介，梁卓偉任院長期間，致力改革招生制度，擴闊收生途徑，增加來自不同背景的學生，提升學生質素，讓學生組合更加多元化。不過，醫科收生曾掀爭議，梁卓偉2013年時曾稱為增加本地生入讀機會，將聯招生取錄額定為至少75%，協助基層學生向上流，惟2017年至今未達標，今年聯招醫科生比例為51%。校方曾解釋，維持提供75%聯招學額予合資格考生。
簡介亦稱，梁卓偉任內推行本科生課程「增潤學年」；籌款方面，迄今為學院共籌得高達17億港元，其中包括港大至今最高紀錄的單筆捐款；另外醫學院在教學及研究的用地面積亦因推行擴建計劃而大幅增加逾1倍。