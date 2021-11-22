承諾增聯招生取錄額 多年未達標

任內籌17億最高捐款

醫學院擴建逾倍

翻查賽馬會2020/2021年報，2021年馬會最高薪酬的11人分佈，最低是年薪500萬至600萬元，最高是4100萬至4200萬。而港大2020財務報表顯示，最高年薪的港大職員為780萬至795萬元，有1人。

據港大醫學院網頁簡介，梁卓偉任院長期間，致力改革招生制度，擴闊收生途徑，增加來自不同背景的學生，提升學生質素，讓學生組合更加多元化。不過，醫科收生曾掀爭議，梁卓偉2013年時曾稱為增加本地生入讀機會，將聯招生取錄額定為至少75%，協助基層學生向上流，惟2017年至今未達標，今年聯招醫科生比例為51%。校方曾解釋，維持提供75%聯招學額予合資格考生。

簡介亦稱，梁卓偉任內推行本科生課程「增潤學年」；籌款方面，迄今為學院共籌得高達17億港元，其中包括港大至今最高紀錄的單筆捐款；另外醫學院在教學及研究的用地面積亦因推行擴建計劃而大幅增加逾1倍。