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2017年傳與張翔競逐校長 明年馬會履新 梁卓偉提早1年辭港大醫學院院長

【明報專訊】2013年上任港大醫學院院長梁卓偉請辭，本學年末離任，比原定任期提早約1年。梁卓偉明年8月將出任賽馬會慈善及社區事務執行總監，他昨向師生發電郵，文首引用《論語‧為政》，稱期待「五十而知天命」，將負責發展及推行具前瞻性及負責任的慈善策略及政策。梁卓偉同時離開將服務23年的港大，2017年盛傳他有望更上一層樓，成為港大新校長，惟最終落榜。

梁卓偉2013年以年僅41歲掌港大醫學院，為歷來最年輕院長。2017年，上任不足3年的港大前校長馬斐森於港大連串風波下辭職，提早1年多離任，校方遴選新校長，有指最後討論階段，是梁卓偉與張翔之爭，最終張翔獲薦，2018年7月上任。

歷來最年輕院長

被傳與張翔關係一般

有消息人士形容梁卓偉與校長張翔關係一般，而原先任期5年的張翔上月獲提早續約，做滿10年至2028年，形容梁應覺得不是味兒。

港大近日屢有人事變動，翻查資料，抗疫專家組成員之一港大公共衛生學院院長福田敬二面臨續約，申請原獲港大學術審批委員會通過，最終被校長張翔否決，當時有港大中人表示同事間感氣餒。此前，微生物學系3名教授上學年先後離職，包括劉嘉珮、胡釗逸及黃世賢。

梁卓偉發放中英文版本的電郵，稱本學年結束時，剛好將走完「不惑」10年，表示有幸成為院長，在最新《泰晤士報高等教育》世界大學「臨牀與健康」學科排名，醫學院躋身全球20大，創歷史新高。他稱，作為流行病學家和政策制定者，應對傳染病挑戰也是難以忘懷時刻，包括2003年SARS、2009年流感、2013年H7N9甲型流感，及2020年至今新冠疫情，又稱「期待明年夏天我以新角色身分與大家繼續合作。」

張翔：感謝貢獻 將展全球招聘

本報就梁卓偉離任原因、公共衛生學院院長繼任人選的事向港大醫學院查詢，截稿前沒回應。張翔向師生發電郵，稱感謝梁卓偉過去多年對港大的貢獻，疫情以來更顯其模範管理（exemplary stewardship），率領學院提出公共衛生政策和研究倡議。校方將展開全球招聘計劃，確保順利過渡。

香港賽馬會昨亦發稿宣布，梁卓偉明年7月18日加入馬會出任慈善及社區事務執行總監（候任），8月接任合約期滿離任的慈善及社區事務執行總監張亮，負責發展及推行具前瞻性及負責任的慈善策略及政策，確保馬會慈善信託基金的撥款申請、分配及應用，能有效地用得其所，為建設更美好社會帶來裨益。

除罩開記招捱批 fb道歉

梁卓偉本身是公共衛生醫學專家（見表），去年爆發新冠疫情後，獲委任為政府抗疫督導委員會專家顧問，亦屢就疫情發展及防疫措施向公眾解說；現時亦擔任新冠疫苗顧問專家委員會成員。去年1月疫情初期，梁卓偉出席政府疫情記者會時沒戴口罩，稱「戴口罩無辦法講嘢」，言論被批評。翌日他在港大醫學院facebook就事件致歉，稱自己「輕率回答」、「為人師表，做錯就要認」。

梁卓偉去年與港大土木工程系教授張彤等跨學科團隊，與政府合作做新冠病毒污水監測，以偵測大廈隱形患者，同年底政府開始以污水檢測結果為強制檢測或封區準則。

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