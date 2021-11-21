涉偽冒身分申綜援消費券 27人被捕

兩人登記做選民

商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基指出，警方9月下旬接獲情報，稱有人使用虛假資料或陳述申請綜援以及其他政府服務，從而得到金錢得益。警方昨日採取行動，在全港多區拘捕27人，包括14男13女，年齡21至76歲。當中個別人有刑事紀錄，大部分被捕人報稱無業，另有退休者、司機、工人、商人及家庭主婦等。行動中警方檢獲相關文件。其中兩人使用虛假身分登記選民，暫未知道背後動機。

警方調查發現，有48名香港居民以虛假資料及陳述獲得「雙重身分」，暫時無證據顯示他們之間互相認識，或是有集團在背後操控，其中32人現時身在香港，包括被捕的27人。警方會繼續調查，若有足夠證據會拘捕其餘5人。

馮培基稱，單是案中被捕人申請的消費券、1萬元現金發放計劃涉款超過10萬元，其他福利因涉及公屋等，實際損失仍在計算中。至於案中被捕人如何獲得「雙重身分」，警方稱仍在調查中，不便透露。