下周向體育界發問卷 調查對精英運動員支援

稱體院未聞物理治療不足反映

楊德強接受本報訪問稱，精英體育項目評分機制沿用10多年，以往每4年一檢，因東京奧運延期令檢討推遲一年，今周待精英體育事務委員開會同意後，預期今月底或下月初向體育總會、教練、運動員等發問卷，查詢對優化評分機制及支援精英運動員的意見。

外界倡傷健同工同酬 楊：真同工？

楊德強稱，政府對體院的撥款5年間由每年4億元增逾七成至7.3億元，又說政府一向盡量支持體院建議，「絕對不會吝嗇加資源」，問題是體院過去無收到運動員反映物理治療及按摩師人手不足，故無向政府提出。他稱2016年里約奧運完結後已增運動科學人員支援，或因近年全職運動員增加，東奧比賽集中，故對相關人手需求大，而體院現做策略分析檢討人手編配等。

對於外界提出傷殘運動資助及獎金應「同工同酬」看齊健全運動員，楊德強反問「是否真是同工呢？」他稱全職傷殘運動員每月資助由9720元至2.7萬元，健全運動員則約1.2萬元至4萬餘元，但傷殘運動員訓練強度和時數與健全運動員不同，而國際體育界對健全及傷殘運動員有不同制度，兩者不適合直接比較。

香港老牌球會愉園涉拖欠42名職球員薪酬約550萬元，球員向曾向楊德強發公開信求助，楊稱「未見過封公開信」，只看過有關報道，知道球員已向勞工處及足總求助，但他不掌握詳情不宜評論，僅對球員欠薪表示同情。