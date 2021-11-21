楊德強：不憂疫後國際賽棄港 稱啓德可辦更高規格賽 叫「香港人加油」犯禁否視情况

明報記者 羅嘉凝

料體育園2023年底完工

楊德強於啟德體育園工地接受訪問，稱主場館已建至5樓，日後加上蓋後將樓高7層，現有一半鋼架已運抵港，「原本11月底全部鋼架會運到，但因內地收緊檢疫，船期拉長了」，現料餘下6條鋼架將於明年1月或之前到港，明年3至4月可作外牆及內部裝修，料2023年底可完工。他說因疫情面對物料供應、組件、船期等問題，要設法追進度。

據啟德體育園構想圖，楊德強稱可容納5000觀眾的公眾運動場，落成後幾乎全部時間要作體育活動；至於可容納1萬觀眾的室內運動場，規定要有逾半時間作體育運動；而主場館可容納5萬觀眾，每年要有最少40個體育活動日，因體育活動前後時段要佈置，另要日子維修及保養草地，其餘時間可辦娛樂活動或音樂會。

認疫下外隊難來 指七欖每年賽站不同

欖總憂大型體育活動長期無法舉辦，國際賽事或離香港而去。楊德強稱現時由於外防輸入，海外隊伍來港作賽確實有困難，但無人知疫情持續多少年，盼疫情早日受控後旅遊回復正常，又說七人欖球賽每年世界巡迴賽站均有變動，相信若香港情况許可，不擔心國際賽事離棄香港。

楊德強稱疫情前本港辦大型體育盛事有升勢，由以往每年10至12項升至2017至18年每年12至15項。他說體育園落成後，以往在紅館作賽的大型體育盛事轉到啟德體育園，有信心香港可辦更大規模體育項目、更高規格賽事，「例如以往每年辦女子網球賽，日後可否辦男子網球賽事呢？很多人想請到拿度、費達拿或祖高域來港」，冀推動體育風氣，並借體育盛事向國際推廣香港，吸引內地及海外旅客來港。

渣馬禁「香港加油」 楊：因某批人鼓動

至於觀眾在賽事高叫「香港人加油」會否犯禁，楊德強稱難一概而論，需視乎當時情况、背後目的、動機等一併考慮，大原則是不要將政治信息帶到運動場。但早前渣打馬拉松賽事禁選手露出「香港加油」字句，他稱那是「有某批人鼓動，令那件事有獨特背景，與場內打波有人叫加油不同」。

至於明年杭州亞運轉播權，他說正密切留意擁有轉播權的機構開價、條款，以及商營電視台有無興趣購買，若有商營電視台有興趣，政府未必會買。

60歲的楊德強原於今年7月年滿公務員合約的退休年齡，但因東京奧運延期獲政府延任4個月，後來又獲港府以合約制形式再續任一年。問到他日後會否再延任，他笑言任期至明年10月31日，原早已計劃今年退休做個全職「元老運動員」，打壁球、踢波、打高球，並到歐洲探望兩名兒子。至於會否有興趣做問責官員，他笑說「唔會喇，香港大把年青才俊」。