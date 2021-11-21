回應9歲童聯署 漁署：多年搬遷野豬無效 需更果斷

獸醫界聯署促棄殺豬令

香港野豬關注組早前連同多個團體發起聯署，提出立即撤回「人道毁滅」政策等，截至上周二有逾7萬人參與。5名獸醫學生前天（19日）凌晨發起另一聯署，建議政府撤回措施及排除重啓野豬狩獵隊的計劃等。兩名發起人化名C和K表示，曾在獸醫學課堂學到「動物福祉」（animal welfare），當中提到狩獵時未必可一槍殺死動物，導致動物在追捕及死亡過程中不斷掙扎，承受不必要痛苦，與動物福利相違。K說：「有可能重啓野豬狩獵隊的說法，讓我萌生發起聯署的念頭。」她認為漁護署應繼續「捕捉、絕育、放回」，這才能有效控制野豬數量。發起人稱即使未能驅使政府改變政策，亦盼藉此向公眾宣揚保護野生動物知識。截至昨晚近10時，約43小時有267人參與聯署。

本報昨日報道9歲男童馮思喆執筆寫信予特首林鄭月娥並發起聯署，呼籲林太重新審視措施。思喆媽媽表示，發起聯署近32小時，截至昨晚10時有208人參與聯署。思喆計劃當簽名達500個時，會正式寄信予特首。

漁護署回覆稱，得知馮思喆小朋友關注野豬，但須知野豬並非完全無害動物，近日傷人數字大升，部分若日間經常出沒並接近人類，並非牠們本性，不應錯誤以為此是共存之道。相對不少歐美地方，署方已更願意嘗試不同方法，包括2017年開始創新嘗試為野豬避孕及搬遷野豬至郊外，但經數年努力始終未能改善整體情况，亦見搬遷後的野豬會重複回到市區再次造成滋擾，思喆的「將牠們送回家中」建議署方已努力嘗試幾年，不能不改用更果斷方法。

漁署：考慮小組意見後決定人道毁滅

愛護動物協會動物福利副總監、獸醫候安娜以個人名義參與漁護署「野豬管理諮詢小組」，愛協前日稱若署方未來堅持不修正行動方式，候安娜將考慮是否繼續留任小組。本報就愛協及候安娜立場查詢漁護署，發言人稱已充分考慮諮詢小組成員意見而做出捕捉及人道毁滅野豬的決定。