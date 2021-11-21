兩涉事燒烤場一年遭42檢控 大狀：罰則阻嚇不足

食環署稱，去年11月至今年10月共向九華徑兩個經營無牌食物業的燒烤場負責人提出42宗檢控，包括26宗拘控。就已定罪個案中，最高罰款5萬元，平均18,346元，當中有8名被告被判囚4周。警方稱，1月至今聯同食環署對該兩無牌燒烤場共執法了4次，檢控負責人及其他違反「限營業令」及「限聚令」的人。

前晚執法行動中，警方向727名食客發警告。以美孚九華徑燒烤場周五晚成人收費每位198元計算，該晚兩燒烤場收入逾14萬元。

指盈利豐厚 應申封閉令

大律師陸偉雄稱，以往對燒烤場執法罰則阻嚇不足，而燒烤場盈利豐厚，無牌經營對他們成本影響不大；但食物儲存及衛生情况無保障，消防或有問題，建議食環署引用《公眾衛生及市政條例》下「封閉構成對健康的即時危害的處所」的權力，向法庭申請封閉令。

已故商人邱德根的家族持有之公司，去年入稟高院指「吉吉光」未經授權在其位於九華徑的土地經營燒烤場，要求法庭下令被告在頒令的14天內移除土地上物品、還地及賠償。