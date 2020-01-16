無牌涉充「C類」 九華徑燒烤場17人被捕 票控82食客警告727人 光顧者：有「安心」以為有牌

資科辦：燒烤場以商業登記申安心

警方前晚與食環署採取聯合行動，突擊搜查九華徑兩間涉嫌無牌經營食物業的燒烤場「吉吉燒」及「美孚九華徑燒烤場」。行動中警方以涉嫌欺詐及無牌管有無線電通訊器具拘捕兩名燒烤場負責人及15名職員。食環署同時以涉嫌無牌經營食物業及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F）拘捕兩名燒烤場負責人。所有被捕者獲准保釋，12月中須向警方報到。

警方在兩間燒烤場票控82名顧客違反限聚令，727人則被警告。警方同時在附近向18輛違例停泊車輛發出告票，並拖走一輛私家車。警方稱，該兩燒烤場並無相關食肆、製造食物及消防等牌照，疫情嚴峻期間亦罔顧防疫規定，對公眾健康及安全造成一定風險。而燒烤場的氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通嚴重阻礙。食環署稱正就該兩個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，並檢取相關工具及共178公斤燒烤食品。

兩個涉事燒烤場昨未有營業，食環署人員昨晚7時許在警方陪同下再到訪。食環人員先到「美孚九華徑燒烤場」，與負責人了解情况，再到「吉吉燒」，見未有營業便離開。

食客：若知無牌應取消安心

食客羅先生和同行友人前晚一同被警方票控，他說警方指他們和鄰桌超過6人以上，彼此相距不足1.5米，另外全場所有人均被登記資料才放行。他不知燒烤場無牌經營，「安心出行都仲用到」，掃描後亦有顯示店名「吉吉燒」，認為若是無牌，安心出行應取消登記。

食客陳先生與友人一行4人無被票控，但被抄下地址、身分證號碼等資料。他們嘆剛透爐警員就到場，「個爐先透咗無耐咋，就即刻叫我哋走喇」，同行友人則稱只「食咗一粒丸」。他們說不知燒烤場無牌經營，「知我就唔嚟啦大佬」，最後與店方理論後獲退款。

fb稱有C區 現場未見C類告示

據悉，燒烤場員工涉欺詐罪被捕，是因向食客訛稱屬「C類食肆」，即可在食肆職員已接種一劑疫苗或定期檢測下容許6人一枱及堂食至晚上12時，但食肆須張貼C類告示、食客須掃安心出行。本報記者昨到九華徑觀察，兩燒烤場雖貼出安心出行二維碼，但未見C類告示。記者查看其中美孚「吉吉燒」的facebook，今年9月曾發帖表示燒烤場分為B及C區。記者昨日掃描其中一個燒烤場的安心出行二維碼，顯示「美孚九華徑燒烤場有限公司」，與進入其他處所無異。

方保僑倡資科辦查牌照 免現誤導

安心出行專題網站提供二維碼申請表格，申請人需選擇處所類別，並提供證件號碼如商業登記號碼、食肆牌照號碼及證明文件。資科辦發言人稱，根據紀錄，九華徑燒烤場負責人申請安心出行二維碼時曾遞交商業登記證檔案作為證明。

資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，資科辦審批二維碼時應向其他部門查詢是否有相關牌照，以免市民被誤導。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676