殘疾生樂團 不為同情博掌聲 創團教師：努力克障 能力值得鼓掌

初教視藝 獲校長鼓勵轉教音樂

馬漢銘昔日與音樂及特殊教育結緣，都是偶然。他年少時參加民安隊，原本想加入攀山拯救隊，但發現要24小時候召，結果轉投銀樂隊，開始學習吹小號。「畢業時祈禱叫神畀份工我。」本身是基督徒的他，最後在別人介紹下應徵了香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，1998年任職至今，最初任教視藝課，後來在校長鼓勵下轉教音樂，現時擔任校風及學生支援範疇主管。

馬漢銘想讓學生嘗試接觸音樂，2005年「膽粗粗」借來樂器，開始教學生玩音樂，翌年向校長爭取資源，正式在校內成立銅管樂團，至今有約17至18名學生先後受訓。該校學生有不同程度的身體弱能，學生用氣、體能或控制肌肉各有困難，他逐一教導他們如何吹奏樂器、看樂譜、數拍子、控制嘴形。

帶學生演出、參賽 走出社區

自此，每逢學校有喜慶日子，銅管樂團都會上陣表演，馬漢銘亦帶學生到處演出、參加比賽，希望讓他們知道即使身體有殘障，只要努力亦會有成就。學生努力克服困難，每一次演出都令馬漢銘感動不已，「他們很努力做想做的事，當喜歡一件事，就不會放棄」。他說學生演奏出的音樂與常人無異，形容音樂「突破到障礙」。

畢業生擬考演奏級 將來教學生

24歲畢業生張子浩是銅管樂團首批學生，在馬漢銘鼓勵下，他8歲開始學習吹長號。子浩患有大腦麻痺症，平日要撐拐杖走路，右邊身體乏力，難控制肌肉，幸而長號靠左手捧着，用右手拉動音管，他還能應付，但還是較難駕馭節奏較快的樂曲。吹奏樂器講求控制嘴形，他控制右邊嘴唇肌肉有困難，弱視也增加看樂譜的難度。

憑着熱誠及堅持，子浩2014年在香港學校音樂節中學初級組長號獨奏奪得季軍，「對自己有了肯定」。他畢業後回母校當教學助理，每日下班回家後仍會自行花兩小時練習。他已考取英國皇家音樂學院長號七級資格，打算工作穩定後再考演奏級，將來教導學生。

患小兒麻痺症的15歲學生余澤涵，同樣8歲起加入該校銅管樂團。他行路一拐一拐，左邊肢體乏力，有時不夠氣，手指按鍵亦不夠快，較難駕馭主旋律，由最初吹小號，改為吹次中音號作伴奏，「可以吹到一首歌伴奏自己都有成功感」。他希望社會勿歧視殘疾人，給予更多幫助，讓他們「有更多展現自己的機會」。

兩生將與陳奕迅同台演出

子浩與澤涵都參加了校外的香港共融樂團，周二（23日）將與歌手陳奕迅及其他健全樂手同台演出。子浩希望透過演出，讓社會看到殘疾人有能力做到一般人做到的事，帶出關愛共融信息。

回望成立學校樂團的初衷，馬漢銘希望學生能藉着玩音樂建立自信心，應付未來的成人生活。他說，融入社區才是特殊教育最重要的目標，願學生在台上享受努力的成果，「觀眾每次掌聲都好重要，讓他們知道自己不是被同情，而是他們的能力真的值得這些掌聲」。

明報記者