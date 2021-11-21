政府拍板准3歲打科興 12至17歲優先

食物及衛生局昨宣布，陳肇始參考了顧問專家委員會意見，並考慮疫情對公眾健康的威脅後，認為批准科興適用年齡降至3歲的效益大於風險。此外，陳同意按聯合科學委員會建議，優先安排12至17歲青少年打科興，會盡快公布安排，稍後再擴至更低年齡組別。

劉宇隆料中學生可達八九成接種

現時12至17歲只可選復必泰，而12至19歲年齡層接種率約73%。劉宇隆昨在商台《政經星期六》表示，中學生接種率已到瓶頸，因部分中學生正等打科興，先開放讓12至17歲打科興是順應民意，他估計中學生接種率因此可推高至八九成。他認為降低科興接種年齡組別要「三步走」，預計明年初小學生可打科興，再過兩三個月幼稚園小童也可打科興。

出席同一節目的新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，科興要打3針才完成接種，預計無論大人小朋友都要打3針，而打復必泰者將來亦很可能要打第三針。

皮內注射科興 下月兩組別兒童試行

劉宇隆亦認為，科興打3針是基本，他早前為120名中學生打3針科興，發現抗體水平接近阿斯利康，甚至復必泰，會繼續研究如何再提升抗體，昨起會為60多名中學生以皮內注射打科興，下月會為3至5歲和5至11歲兩個年齡組別兒童試行皮內注射打科興，料每個組別有50人參與。

劉又說，學校全日復課最低標準應是接種率達七成，最好是全部接種，至於通關，他認為香港現沒條件談開關，若疫苗接種率未到八成半甚至九成，開關的代價、對醫療系統的衝擊不小。

（新冠疫情）