富豪機場酒店同層檢疫 兩人先後確診

衛署查國泰3前機師有否誤導調查

上述3名機師曾聲稱在法蘭克福逗留期間沒離開酒店房間，但衛生防護中心昨公布3人曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，於酒店外見面或與朋友會面，該3宗個案極可能互相感染或從酒店外的一個共同源頭感染，而酒店內出現爆發的機率較低。

衛生署稱正接受檢疫的相關機組人員中，10人為密切接觸者，其餘曾入住同一酒店、但沒與3人在酒店外見面的111人，獲撤銷檢疫令，昨離開檢疫中心。衛生防護中心會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，提供不實資料以影響公共衛生調查，會按需要採取執法行動。

國泰稱歡迎當局准只曾入住涉事酒店的機組人員回家，會協助部分仍須檢疫的機組人員。

此外，本港昨增3宗輸入個案，其中一名62歲、從加拿大抵港的男子（第12404宗）已打兩針復必泰，他在富豪機場酒店檢疫第9日確診。該酒店上周一（15日）同樓層亦有一名36歲男子確診（第12388宗），衛生防護中心昨表示，由於兩宗個案於一周內確診，正調查這兩宗個案的可能感染源頭，並作全基因組測序分析，以確定兩者有否關連。

（新冠疫情）