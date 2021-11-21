內地專家團考察4日 看醫院、口岸、安心出行 成員包括國家衛健委粵省市官員

據了解，內地疫情防控專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華、國家衛健委規劃司大數據辦副處長趙飛、中國疾控中心病毒學首席專家董小平，以及廣東省、深圳市和珠海市的疾控預防中心官員等，昨晚下榻灣仔香港君悅酒店，另中聯辦亦有派員參與。專家團昨日經深圳灣口岸抵港，先在政府總部出席簡介會，出席的港府官員包括李家超、食衛局長陳肇始、創科局長薛永恆等。

昨到政總聽李家超等簡介防疫

兩地今年9月底曾舉行首次通關對接會議，當時內地對本港的豁免檢疫安排、確診者出院準則、病毒檢測和個案追蹤等提出要求。據了解，內地專家暫擬行程遍及港、九、新界，包括考察上述環節，會到近日已開始分隔內地和外國旅客的機場，了解高風險人員和免檢疫者的管理。至於陸路口岸，則計劃到全港最少貨車出入的港珠澳大橋香港口岸，了解免檢疫跨境貨車司機的管理。根據運輸署8月數據，港珠澳大橋平均每日約有400輛貨車及貨櫃車進出。本港曾因免檢疫海員引發第三波疫情，專家團亦會到葵青貨櫃碼頭考察。

另到貨櫃碼頭、竹篙灣 考察診所、萬寧

同時，專家團亦擬參觀檢疫和醫療設施，包括竹篙灣檢疫中心，以及今年8月曾疑發生酒店內交叉感染的檢疫酒店灣仔帝盛酒店。至於俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心、天水圍醫院急症室、杏花新城的私家診所和藥房萬寧均在暫擬行程。

至於疫苗和病毒檢測方面，專家團料會到接種復必泰的中山紀念公園體育館接種中心參觀，並到梁顯利社區檢測中心接受核酸檢測，以及參觀華大基因位於大埔工業邨的實驗室。

此外，專家團亦計劃視察人群聚集場所，包括到柴灣室內運動場了解安心出行使用情况，以及到小西灣漢華中學。

據了解，內地專家團此次行程亦包括3次聚餐，包括昨晚特區政府的歡迎晚宴，另會與中聯辦晚宴，及與衛生署長有工作午餐。上述行程或視乎情况調節。

明報記者

（新冠疫情）