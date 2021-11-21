駁田飛龍「投票率加權」論 曾鈺成：數學上難成立

選委界100%投票「理所當然」

全國港澳研會理事田飛龍早前在本報撰文稱，立法會選舉投票率應採用「加權新公式」計算，將地區直選、功能界別及選委會界別一併計算總和投票率，並預計為四成。曾鈺成昨反駁，將不同數字混為一談，「又以神秘辦法賦予不同的『加權指數』」，認為數學上難以成立，更反問得出的投票率說明什麼。田飛龍在一個網上論壇回應稱，他是提出原則問題，如果社會只着重地區直選投票率是帶誤導，未能反映整個選舉制度的相稱和社會認同。

田：只看直選未能反映社會認同

至於參選九龍中地區直選的譚香文曾喊「光時」口號亦能入閘，過往卻有區議員因「光時」口號被取消資格，曾鈺成稱，區議員被取消資格原因不止因個別口號，與譚情况不能直接比較，候選人爭取提名時已經過選委篩選，若未能通過資審會，他反而感奇怪。其餘九龍中參選人為民建聯李慧琼及楊永杰。

譚香文入閘 曾：過選委未過資審才奇怪

前全國人大常委范徐麗泰昨出席研討會表示，立法會候選人或當選者需具備全局觀、全國觀和全港觀，包括不能只看重自己界別和選區，只要港府的建議大方向正確，就應配合推進。她又建議候選人要有3個放棄，包括放棄單為自己選民利益考慮而阻擋對全港有好處的事、放棄將一切問題推向政府而不提建議，以及放棄只講自己選民喜歡的說話。

（立法會選舉）