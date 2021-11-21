林鄭：正與內地敲定口岸投票 盡快公布

林太昨於聲明表示，政制及內地事務局正與內地當局敲定讓身在內地的香港登記選民於投票當日在口岸投票，並盡快公布詳情。林太本月初曾提及在口岸設票站，前提是確保內地港人投票後返內地毋須再隔離，並設登記程序，以便估計有計劃投票的內地香港選民數目。

鄧忍光出席網上論壇稱，在口岸設票站的計劃已有基本構想，但仍需與中央商討，當中考慮需保護市民投票權及防疫要求。他稱，早前曾研究在內地設票站，但因法例規定須在香港境內投票，故不太可行，而在口岸投票的做法並非完善解決辦法，長遠需利用科技，例如電子投票。

指已無政治掛帥競爭 盼比政綱

出席同一論壇的全國人大常委譚耀宗希望，落實口岸投票安排後，內地港人可積極回港投票，支持新選舉制度就是支持中央及香港。

選舉事務處回覆，正為一旦需要落實口岸投票作實務準備，有進一步消息會盡快公布。

另外，林太昨在聲明稱，153名通過資格審查的候選人背景比以往多元化，「亦完全沒有在以往選舉曾經出現的所謂『35+』『攬炒』組織，或以政治立場掛帥的競爭」，希望各候選人能以政綱比併。她又說，將督促選舉管理委員會確保投票當日安排順暢，選舉事務處已為投票站和點票站工作人員舉行多場訓練，並安排實習環節和模擬情景，務求流程無誤。

李家超：多新面孔證制度吸有志者

政務司長李家超昨出席「一國兩制」與香港基本法研討會稱，今次選舉有不少新面孔，可見完善選舉制度有效吸引有志服務社會的人，又說各候選人要認真比併政綱、政治理念和能力，「要進行理性、有內涵的辯論，而不再是惡言相向的劣質對罵『秀』」。他又說， 《施政報告》已公布40項立法建議，擬提交給第七屆立法會。

民主黨公民黨無參與 田飛龍：自我審查

全國港澳研會理事田飛龍表示，本來期待非建制派能轉型為愛國者，參與新選舉制度，但傳統政黨如民主黨和公民黨等，因未能達成共識調整綱領和準則，甚至可說他們自我資格審查，確定不可能做愛國者，而不進入遊戲，形容為政治轉型失敗，政黨應自我檢討。

（立法會選舉）