槍會委員：已耗百萬清理 全清須剷山

積50年清理不易 稱污染未必屬槍會

綠惜地球揭發槍會附近山坡及引水道有大量霰彈槍子彈鉛珠、膠塞及飛靶碎片，槍會委員兼場地總監李志強說，「我知道是有垃圾，但我們都是無心造成。」他稱槍會兩度沿山坡設擋板，防止飛靶碎片和雜物跌入引水道。他又展示文件，顯示自前年起七度清理，費用共逾100萬元，其中去年10月一次大型清潔花費逾42萬元，運走近200噸垃圾。今年5月起每月請人清潔兩次。

環團近年在槍會一帶發現大量子彈廢物，但李志強稱大帽山一帶曾是打獵區，又曾有民間狩獵隊在附近練習，槍會未必是污染元兇。他又嘆槍會有多年歷史，完全清理近50年來積累的垃圾不易，會方認為已清理大部分射擊廢物，對於其餘埋藏較深的垃圾，只能「望天打卦，相信終有一日風風雨雨可以將它們冲出來」，又謂「除了剷起這座山，否則沒有可能完全清理所有垃圾」。

「已執無可執 如何才達要求？」

另一執委唐先生解釋，霰彈槍每發會造成300至400粒鉛粒，而人均每天可發最多100槍，反問「這麼多萬粒（鉛粒）要如何清理？我們已經執無可執，究竟要怎麽做才可以達到他們（環團）的要求？」

對於射擊垃圾流入引水道可能污染水質，唐稱水務處曾檢查，「如果我們真的有影響環境，為什麼水務處不終止我們營運」，又相信處方未來不會成功檢控槍會。李志強則說，環團發現的飛靶碎片由沙石組成，對環境完全無害。除清理現有垃圾，槍會正研究調整靶場面向，避免子彈和飛靶落在槍會外，亦會採購更環保的設計材料。

（城市保育）