彈珠靶碎未清妥 槍會遭釘契票控 環團附近撿十萬計鉛粒促收地 會方：不知何時清完

香港槍會表示，該會去年已有一次大型清理工作，亦沿山坡建設擋板，防止飛靶碎片和雜物跌入引水道。該會又稱，去年7月至今飛靶場已停止使用，以便進行清理工作（詳見另稿）。

綠惜地球2019年5月揭發，槍會附近山坡及引水道出現大量霰彈槍子彈鉛珠、膠塞及飛靶碎片。事件牽涉多個部門，當中僅水務署去年票控槍會，經審訊後去年7月被裁定罪名不成立，裁判官稱水務署保存證物有錯漏，只是技術性脫罪，並促槍會跟進，「對市民同環境有良心、責任」。

環團指去年脫罪後承諾今年初清完

綠惜地球過去兩年曾多次到現場觀察香港槍會清理射擊垃圾進展，該組織倡議及傳訊經理楊日輝指出，香港槍會代表去年10月於荃灣區議會上承諾今年初會完成清理射擊垃圾，其間一度清走逾百袋飛靶碎片、子彈膠塞及鉛粒等射擊垃圾，但之後未見有大規模清理。

地處警告信：可按法例收地

荃灣葵青地政處回覆綠惜地球查詢稱，該處今年5及7月聯同水務署巡查，於槍會及附近山坡仍發現射擊殘餘物，由於清理工作未能符合部門要求，地政處今年6月上旬向槍會發警告信，要求7月5日前糾正違契事項，惟逾期仍未糾正，故將槍會所在地段「釘契」。綠惜地球於土地註冊處查閱警告信，內容稱香港槍會所在地段違反地契條款，包括沒遵守《火器及彈藥條例》處理彈藥，以及「移除廢物」、「修復對政府財產造成的任何損耗」，地政處除就土地釘契，亦可根據法例收回土地。

地契2027屆滿 續期考慮曾否違契

荃灣葵青地政處回覆本報查詢時表示，由於槍會最近表示已安排承辦商繼續清理射擊殘餘物，地政處會繼續聯同相關部門跟進及調查。地政處指，槍會現址（即荃灣市地段第419段）的私人遊樂場土地契約將於2027年6月30日屆滿。政府會按既定程序考慮是否續期。一般而言，分區地政處處理續期申請時會諮詢相關政策局及部門，原有契約曾出現違反地契的情況亦會一併考慮。

楊日輝表示，綠惜地球10月中及11月中兩度重返現場，發現仍遺有大量鉛粒及靶碎，而槍會附近引水道亦有大量靶碎，水務署於該處豎立了蒐證用的標示；至於沿引水道上方的斜坡而設、用作阻擋射擊垃圾跌進引水道的部分擋板遭冲毁。

警票控違彈藥例 水署：進一步蒐證

對於警告信提及槍會涉違反《火器及彈藥條例》，警方回應稱，槍會沒遵從警方的牌照條件，已按該條例對香港槍會持牌人票控，今年12月29日在西九龍裁判法院答辯。另外，水務署回覆本報查詢稱，該署去年曾根據《水務設施條例》向槍會採取檢控行動，惟未能定罪，儘管如此，該署經常巡查相關地點，並於較早前在附近引水道檢獲一些射擊殘餘物。水務署現正進行進一步蒐證工作，蒐證完成後將尋求法律意見，以決定是否適合採取第二次檢控行動。

發言人稱，該署正就此個案的相關跟進工作，包括追收清理射擊殘餘物的費用，與各相關部門保持溝通。

明報記者

（城市保育）