紀律部隊跨部門演習 模擬生化恐襲

警：關注未來多場選舉恐襲風險

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基提到，今年7月初發生的刺警案及策劃炸彈襲擊的極端組織「光城者」被捕後，仍有少數極端分子「死心不息」，將極端暴力行為「地下化」、「隱蔽化」，於象徵性日子將圖謀「行動化」，反映本港要提防「本土恐怖主義」死灰復燃。當局希望透過演習，測試及提升各部門處理情報及應對不同形式恐怖襲擊的應變能力，又關注未來多場大型選舉及重要節日，會視乎情報、本港及外地持續威脅評估，調派適當人手確保項目順利及安全舉行。

演習模擬5人組成的「極端團伙」，擬針對本港重要基建及關口發動襲擊，多個部門加強巡查之下，入境處人員截獲一名入境的組織成員，其同黨離港時被海關發現行李有爆炸品殘餘及可疑地圖。警方其後在飛行服務隊協助下，截停載有疑犯的車輛，並拘捕一人，其同黨則在高鐵站分別以槍械及生化武器向市民施襲，最後5人全部落網。