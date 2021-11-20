港聞

港聞二

房署前測量師騙租津上訴得直 丈夫維持原判

【明報專訊】房屋署前女產業測量師涉串謀丈夫，隱瞞丈夫獲僱主提供的房屋津貼，並虛假聲明，欺詐政府批核自行租屋津貼申請逾17年，涉款總值近490萬元，兩夫婦經審訊後被裁定一項欺詐罪成，女被告判監22個月，男被告判囚25個月。兩人不服定罪上訴，上訴庭昨頒下判辭，裁定女被告上訴得直；男被告則維持原判須即時服刑，判辭更指他「試圖藉這些細節來證明自己的無知和問心無愧，是無法成立的」。

丈夫囚25月即時服刑

首上訴人為房屋署前產業測量師黃淑珍（60歲），以及次上訴人，黃的丈夫永安電腦系統有限公司前部門經理陸棟才（58歲）。

丈夫獲僱主提供租津

有可能沒如實告知妻子

首上訴方表示，原審法官因兩名上訴人的已婚年月較長，及首上訴人寫給庫務署的便箋的內容，推論她必然知道其夫領取房津。上訴庭在判辭表示，同意大部分批評。判辭指出，無論夫妻關係多好，財政方面未必一定完全互相公開。就本案而言，次上訴人知道公務員不能受惠於雙重福利，但希望增加家庭收入，所以沒如實向妻子透露這收入的性質，是一個既明顯又合理的可能，稱「原審法官必須解釋何以可把這個可能排除」，所以裁定首上訴人得直，撤銷定罪。

至於次上訴人，判辭表示，他是否知道政府對雙重福利的定義，證據相當充分。警誡會面顯示，次上訴人知道政府對房津的廣闊定義。他知道如實申報，庫務署會因為津貼是以房津為名而「咬住個字」。判辭續指，無論「永安電腦」內部行政如何鬆散、糧單和報稅表如何不反映事實，都不能成為藉口，故決定維持次上訴人原判。

【案件編號：CACC 14/20】

相關字詞﹕上訴得直 欺詐 產業測量師 房屋署 房屋津貼

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