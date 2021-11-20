港聞

港聞二

男警經營派對房犯聚 稱同學聚會否認做生意

【明報專訊】警方於本年4月初傍晚巡查搗破觀塘一間涉違規營業的派對房間，當時內有6人舉辦中學同學聚會，疑干犯限聚令，其中兩人是警員。身為負責人的26歲男警被捕，被控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以及容許受禁群組聚集兩罪，警誡下稱與朋友是清理垃圾。他昨於觀塘裁判法院認罪。案件押後至12月10日求情及判刑，以待索取被告的感化及社會服務令報告，其間被告續准保釋。

案情指，本年4月6日，警方針對觀塘的違規派對房間採取行動。警員經過該單位，聽到音樂及麻將聲，門牌寫上「Celsius 15 Party」。被告廖智雄（26歲）其後從單位出來時被警員截停，一名男子出外時亦被警員帶返單位。該單位約1000平方呎，當時一名男子在唱卡啦OK，另一名男子手持結他，兩名男子則坐在沙發。

指室內5人同學 忘記名字

由於當時設4人限聚令，警方遂拘捕被告，另5人亦遭票控。被告警誡下稱，該單位屬於其母，被告與朋友是清理垃圾，並非開放營業。他又稱單位內的5人為同學，但忘記及拒絕提供他們的名字。閉路電視亦顯示，5人接近下午1時到涉事大廈，被告則約2時抵達。

28萬購經營權

稱借錢予母親 代處理合約

經警方調查後，買賣協議顯示，被告去年11月以28萬元買入派對房業務特許經營權，並從其銀行帳戶分兩次匯出8.4萬元予地產經紀。錄影會面中，被告指其母教育水平很差，於是他代為處理合約，並借了該筆費用予母親。

【案件編號：KTCC 1556/21】

相關字詞﹕限聚令 警員犯法 派對房間

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