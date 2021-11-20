港聞

港聞二

退休警涉姦女傭11次 誘事主停訴訟 准保釋

【明報專訊】69歲退休男警涉於2018年在馬鞍山一單位非禮家傭後，再於2019年間11次強姦她，事後再透過信息誘使家傭停止檢控，被控11項強姦、各1項非禮及妨礙司法公正罪，昨在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月28日於東區裁判法院再訊，以進行交付高院程序，被告獲准保釋。庭上披露，被告過往任職警員，現已退休，而涉案家傭基於宗教理由未人工流產，已誕下嬰兒，願意回港作供。

另控妨礙司法公正

被告陳民（69歲），報稱退休人士。控方不反對被告保釋，惟要新增保釋條件。被告獲准以2萬元保釋外出，不得聯絡控方證人包括女事主及僱傭中介、不得離港及交出所有旅遊證件等。事主因宗教理由未人工流產，已誕下嬰兒，願意回港作供。

事主宗教原因 未人工流產

13項控罪中，包括1項非禮、11項強姦及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。1次非禮發生於2018年12月，被告在馬鞍山烏溪沙村一單位的廚房非禮女子X。至於11項強姦罪，案發時間介乎2019年1月至11月，當中有7次發生在馬鞍山烏溪沙村一單位的廚房或X的房間內，餘下4次發生在馬鞍山利安邨一單位中X的房間內。

至於作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，被告被指2019年12月25日至2020年2月10日，向X發出電話信息，從而煽動或誘使X停止對被告的刑事訴訟。

【案件編號：STCC 3363/21】

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