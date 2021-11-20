港聞

港聞二

政府減開支措施 社聯促豁免社福資助

【明報專訊】《財政預算案》提到壓縮所有政策局及部門本身開支，目標2022/23年度減少1%經常開支撥款。社聯早前兩度去信勞工及福利局長羅致光和財政司長陳茂波，要求1%部門節約措施應豁免社會福利資助，尤其是福利服務編制人員薪酬撥款的部分，又稱削社會福利撥款不單影響受資助機構財政安排及員工士氣和穩定，更重要是關乎社會上不能自助一群的民生。港府稱有關整筆撥款津助安排詳情將適時公布。

憂礙弱勢服務 批三違諾削資

社聯今年7月去信羅致光，10月則去信陳茂波，要求1%部門節約措施應豁免社會福利資助，尤其福利服務編制人員薪酬撥款的部分，使資助機構為老弱傷殘提供的服務不受影響。據悉，其中致陳的信中指整筆過撥款制度清楚訂明，政府按公務員薪級表薪酬中位數向受資助機構撥款，但當局過去三度因財困違反承諾，單方面削資助，當財政壓力紓緩時，理應恢復原來撥款水平，以遵守按薪酬中位數撥款基準的協議。

信中又舉例，護理員在院舍24小時照顧長者和殘疾人士、社工不分晝夜輔導受家暴困擾的家庭等，社會福利資助制度中設有標準人手編制，提供最基本人手所需，儘管整筆撥款制度容許受資助機構按需要調節編制彈性，但整體而言機制不可能偏離編制中最基本的需要，甚至壓縮資源，在人力市場爭必需的輔助醫療專業人員，故削員工薪酬撥款將直接影響提供福利服務。

據了解，社聯亦提及，政府若基於財政考慮須在2022/23年度削減1%撥款，社聯要求只是過渡措施，在兩至三年後須檢討恢復原來撥款水平，避免撥款基數長遠受影響。

政府稱已晤 安排適時公布

政府綜合回覆，2021/22年度財政預算案演辭指出，政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律，政府要求所有決策局和部門在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，有關整筆撥款津助安排詳情將適時公布；社聯就有關事宜的來函皆已收悉，勞福局長羅致光早前並已與社聯會面。

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