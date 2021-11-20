政府減開支措施 社聯促豁免社福資助

憂礙弱勢服務 批三違諾削資

社聯今年7月去信羅致光，10月則去信陳茂波，要求1%部門節約措施應豁免社會福利資助，尤其福利服務編制人員薪酬撥款的部分，使資助機構為老弱傷殘提供的服務不受影響。據悉，其中致陳的信中指整筆過撥款制度清楚訂明，政府按公務員薪級表薪酬中位數向受資助機構撥款，但當局過去三度因財困違反承諾，單方面削資助，當財政壓力紓緩時，理應恢復原來撥款水平，以遵守按薪酬中位數撥款基準的協議。

信中又舉例，護理員在院舍24小時照顧長者和殘疾人士、社工不分晝夜輔導受家暴困擾的家庭等，社會福利資助制度中設有標準人手編制，提供最基本人手所需，儘管整筆撥款制度容許受資助機構按需要調節編制彈性，但整體而言機制不可能偏離編制中最基本的需要，甚至壓縮資源，在人力市場爭必需的輔助醫療專業人員，故削員工薪酬撥款將直接影響提供福利服務。

據了解，社聯亦提及，政府若基於財政考慮須在2022/23年度削減1%撥款，社聯要求只是過渡措施，在兩至三年後須檢討恢復原來撥款水平，避免撥款基數長遠受影響。

政府稱已晤 安排適時公布

政府綜合回覆，2021/22年度財政預算案演辭指出，政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律，政府要求所有決策局和部門在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，有關整筆撥款津助安排詳情將適時公布；社聯就有關事宜的來函皆已收悉，勞福局長羅致光早前並已與社聯會面。