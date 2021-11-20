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女嬰夭折案專家證人：腦出血必與真空吸引術有關

【明報專訊】女嬰詹雪琳2016年1月在聯合醫院四度以真空吸引術出生後，帽狀腱膜下出血，出生8天夭折。專家證人兒科專家霍泰輝昨在死因庭表示，帽狀腱膜下出血是主要死因，而帽狀腱膜下出血九成與真空吸引術有關。他稱這般嚴重出血情况相當罕見，亦難以處理，當時醫生只能「盡量追」輸血，「要做嘅都做咗」。

嚴重度極罕見 行醫40載僅兩見

中大兒科學系兒科講座教授霍泰輝指出，帽狀腱膜下出血和真空吸引術一定有關，加上女嬰四次用真空吸引術，有其相關性。他甚少見如此嚴重的帽狀腱膜下出血，行醫40多年只醫治過兩名嚴重帽狀腱膜下出血的病人。他僅見過一名早產嬰兒順產時類此嚴重出血，但本案女嬰並非早產。

霍稱，醫生此時只能「盡量追」輸血予病人，縱盡力也可能追不上失血速度，認為醫生「要做嘅都做咗」。他說，醫生摸到女嬰頭腫脹及每4小時量頭圍，顯示已懷疑帽狀腱膜下出血。他認為當時醫生應盡快為女嬰輸血，但「幾快先夠快？」他同意判斷時仍有困難，例如須考慮女嬰腦部損傷、心臟負荷等風險。

只能「盡追」輸血 程序缺指引

霍泰輝指出，現時沒統一兒科大量輸血程序指引，本港帽狀腱膜下出血案例不多，醫生經驗少。死因裁判官何俊堯提出，外國已訂大量輸血程序指引，霍稱該指引針對傷兵肌肉組織創傷而大量出血，與沒組織創傷的嬰兒不同，故不適用。

霍續說，為嬰兒設大量輸血程序指引可協助醫生診治，惟事前需大量研究。現時醫生只能「執生」，發現嬰兒缺凝血因子就立即輸血。他又建議及早召資深醫生介入。研訊下周一結案陳辭。

【案件編號：CCDI 261/16】

（死因研訊）

相關字詞﹕真空吸引術 死因研訊 夭折 女嬰

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