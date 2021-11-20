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趙家賢甩耳案被告：腦袋空白 沒印象傷人

【明報專訊】前年11月3日太古城外揮刀傷人案，4人受傷包括時任區議員趙家賢被咬甩左耳，被告昨在高院出庭辯稱，當日回家時在太古城外聽到有人喊「光復香港」之類說話，他邊走邊隨意地叫「光復台灣」，隨即有人罵他，說「呢度係香港、大陸仔返大陸」等。被告曾稱「唔知你講咩」欲向前走，但遭兩女拉着上臂，其後有男子衝前打他，被告舉手擋着。他稱自己當時害怕，「腦袋一片空白」，其後「醒番，頭好痛」，看到被鎖上手扣，警員稱他涉嫌傷人，惟他對此沒印象。

稱喊「光復台灣」後被罵捱打

被告陳真（51歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。他以普通話作供稱已婚，與太太及14歲幼女同住太古城，長女、父母及姊姊則在美國。他在內地讀至中五，曾在超市及修車場工作，其後與太太做服裝生意，2004年生意失敗改為從事投資。他稱1988年到夏威夷探親，非法逗留直至大赦，其後聽說香港發展不錯，2011年來港定居。

被問到是否知道2019年社會運動，陳真稱知道，但搞不懂為何會這樣亂，「堵路什麼，應去市政府或廣場抗議」。他稱喜歡煮飯，晚餐時會喝威士忌或中國白酒，2011或2012年開始有喝酒習慣，晚上亦會失眠，2012年起在東區醫院看精神科醫生。

袋藏水果刀因行山慣買水果

案發當日，陳真下午準備晚餐時共喝了3杯、約7両白酒及2至3罐啤酒。其後太太朋友到家，陳怕不方便，遂到平常健身的康蘭居冲涼及焗桑拿。之後在回家途中，看到有人群聚集，曾好奇逗留數分鐘後離開，惟途中被捕。

陳真稱慣用同一背囊，平常行山前會買水果取代午餐，故袋內有水果刀。他當日無行山，惟懶得取出物件。辯方問是否知道趙家賢在內4人有不同程度受傷，陳稱知道。辯方續問是否有意傷害任何人，陳稱沒有，又說只會與人辯論，很少吵架。案件下周一續。

【案件編號：HCCC204/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 陳真 普通襲擊 有意圖而傷人罪 趙家賢 太古城 反修例運動

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