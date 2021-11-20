趙家賢甩耳案被告：腦袋空白 沒印象傷人

稱喊「光復台灣」後被罵捱打

被告陳真（51歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。他以普通話作供稱已婚，與太太及14歲幼女同住太古城，長女、父母及姊姊則在美國。他在內地讀至中五，曾在超市及修車場工作，其後與太太做服裝生意，2004年生意失敗改為從事投資。他稱1988年到夏威夷探親，非法逗留直至大赦，其後聽說香港發展不錯，2011年來港定居。

被問到是否知道2019年社會運動，陳真稱知道，但搞不懂為何會這樣亂，「堵路什麼，應去市政府或廣場抗議」。他稱喜歡煮飯，晚餐時會喝威士忌或中國白酒，2011或2012年開始有喝酒習慣，晚上亦會失眠，2012年起在東區醫院看精神科醫生。

袋藏水果刀因行山慣買水果

案發當日，陳真下午準備晚餐時共喝了3杯、約7両白酒及2至3罐啤酒。其後太太朋友到家，陳怕不方便，遂到平常健身的康蘭居冲涼及焗桑拿。之後在回家途中，看到有人群聚集，曾好奇逗留數分鐘後離開，惟途中被捕。

陳真稱慣用同一背囊，平常行山前會買水果取代午餐，故袋內有水果刀。他當日無行山，惟懶得取出物件。辯方問是否知道趙家賢在內4人有不同程度受傷，陳稱知道。辯方續問是否有意傷害任何人，陳稱沒有，又說只會與人辯論，很少吵架。案件下周一續。

【案件編號：HCCC204/20】

（反修例風暴）