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中年婦遭睡房衫堆壓斃 無長期病 廳房滿雜物

【明報專訊】北角雲景道發生罕見意外。一名婦人被發現在睡房內遭大量衣物壓住，救護人員到場證實死亡，警方初步調查後事件無可疑。有精神科醫生稱事主符合「儲物癖」的特徵。

事發昨晨8時許，北角雲景道50號富麗園B座一單位，一名59歲婦人被兒子發現在睡房內被大量衣物壓住無反應，警方及救援人員接報到場，證實事主當場死亡，警員在場調查，事主並無長期病患，將案列作屍體發現處理，死因有待驗屍確定。

據悉，59歲姓謝女事主與丈夫及3名子女同住，單位有3間睡房，丈夫習慣睡在客廳，事主與子女分別睡在房內，單位客廳及睡房均堆滿雜物，事主房間更堆滿衣物，事發前一晚事主在房內地上睡覺，直至早上8時許，兒子開門發現母親被衣物壓住，於是報警。

醫生：符儲物癖 或有精神問題

精神科專科醫生丁錫全指出，死者生活環境符合「儲物癖」特徵，但形容「儲物癖」屬一種現象，反映一個人或有其他精神科問題，包括腦退化引致的認知障礙、強迫症或因思覺失調而影響判斷力。他說，若出現類似問題，應先做準確評估找出問題所在，控制實際病情對「儲物癖」會有幫助。

他稱坊間有社工化身「收拾師」，幫助有「儲物癖」的人學習「斷捨離」，將有紀念價值、有實際用途及無用的收藏物分好及棄置，屬於行為治療一種。但他說照顧者不應擅自清走有「儲物癖」者的物品，一來對情况無幫助，無法解決根本問題，二來亦會令他們「反應好大」。

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