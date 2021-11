高志活公開國殤之柱3D掃描圖 籲複製散遍全球

稱不是「無害藝術品」 提醒要小心

高志活表示,市民可3D打印出小型國殤之柱,帶到全球各地拍照,例如中國駐外大使館、外國議會、香港的山頭、紐約,甚至是珠穆朗瑪峰頂。他表示國殤之柱不僅是藝術展品,也可以是街頭雕塑。他提醒市民要小心,因為國殤之柱顯然不是「無害的藝術品」(this is certainly not harmless art)。

高志活早前曾向港大校方及港府發公開信表示願意親赴香港移除國殤之柱,但對方首先要答應3項要求,包括港大全面協助、他及團隊親自拆除雕像,以及保證不被刑事起訴。他昨日再發公開信表示,港大上月12日收到信件,近一個月仍未獲任何回覆,故再次發信表明立場。

大狀:視乎定義 攜外出或違國安法

對於拿着3D打印版的國殤之柱到處拍照有否觸犯法律風險,大律師黃宇逸表示,這視乎國殤之柱本身有否被視為含有危害國家安全的信息,若國殤之柱被定義為危害國家安全的物品,市民拿它的3D打印版到處拍照,有可能違反《港區國安法》。