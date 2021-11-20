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港聞二

指坊間法治調查主觀 林鄭：已啟法治數據庫

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席香港律師會「法律周30周年」開幕禮，她說留意到近年坊間組織對香港法治作各種問卷調查及報告，當中採用預設的問題蒐集意見，難免較主觀。她說根據世界銀行的世界管治指標，香港的法治指標由1996年的69.85分，上升至2020年的91.83分，且從2003年起維持在90分以上，反映本港法治備受認同。

稱世銀港法治分數回歸後飈

林太致辭時稱，她在今年《施政報告》提及強化法治社會，政府亦推出「願景2030——聚焦法治」的10年計劃，冀深化社會的法治意識。她說，有見於坊間組織對香港法治的調查較主觀，律政司已啟動「專項法治數據庫」，期望以客觀數據，協助大眾理解香港法治的實踐情况。

張舉能指司法公信助維護法治

終審法院首席法官張舉能同場致辭，亦談及香港法治。他說，司法獨立是法治的重要一環，本港法院審判不受干涉，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，應受嚴厲譴責。他又表示，大眾對司法制度的信心，在維護法治有不可或缺的作用，「若市民對法治沒有信心，便有可能試圖用法律以外，不正當甚或不合法的方式，去解決與他人或與政府之間的糾紛，法治亦會因而受損」。

陳澤銘：律師有義務為法庭發聲

「法律周」為律師會一年一度的活動，律政司長鄭若驊表示活動反映法律界實踐社會責任，感謝律師會投放資源推動法治社會的發展。律師會會長陳澤銘稱，過去兩年半香港法治受到很大挑戰，而香港律師在身分上是法院人員（officers of the court），有義務為司法機構發聲，「司法機構有時未必可以出來澄清一些事，但我們作為香港律師，香港律師會將義不容辭，在適當時候捍衛司法獨立、捍衛法治」。

相關字詞﹕鄭若驊 張舉能 林鄭月娥 法治 法律周 香港律師會

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