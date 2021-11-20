疑行錯路出事 涉事車長事發日駕兩路線 工會：大部分日駕3線

九巴車務總監關智偉昨日凌晨表示，涉事車長前日下午4時上班，先駕駛3轉來往大圍美田邨及葵芳的46P線，用膳後再駕駛涉事的88K線。本報昨向九巴查詢該車長在駕駛88K線後，原定是否還要駕駛第3條路線，至截稿前沒獲回覆。

工會：有人駕4路線 易行錯路

據運輸署2018年修訂《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，車長駕駛6小時後最少應有40分鐘休息時間。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，若車長持續駕駛長途路線，很容易超出6小時，巴士公司為符合工時指引，會安排車長駕駛不同路線，例如駕駛一條長途路線和兩條短途路線。

他又說，現時大部分車長會駕駛3條路線，甚至會獲派同一日駕駛4條路線，亦要駕駛不同車型的巴士，令車長壓力沉重，亦令車長容易行錯路。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，部分車長獲安排一日駕駛4、5條路線，而駕駛不同路線令車長工作很辛苦，難以熟悉路面狀况及集中精神。據了解，每日駕駛最多3條路線是巴士公司內部一直以來默認的安排，但不排除部分車長仍有可能被編排多於3條路線。

九巴：涉事車長熟悉駕駛安排

九巴回應稱，涉事車長於周三（17日）為休息日，翌日意外發生前亦獲安排足夠用膳和休息時間，車長當天的工作為固定安排，並非臨時徵召，車長熟悉有關駕駛安排，有充足駕駛經驗。九巴強調所有車長的編更及工作安排均符合甚至優於政府指引。

運署：調配駕駛路線不能缺彈性

運輸署長羅淑佩昨晚表示，知悉有九巴工會計劃約見運輸署和巴士公司，十分願意出席會面。被問及會否限制巴士公司安排車長每日駕駛路線的數目，她說考慮到巴士公司的營運需要，調配上不能太缺乏彈性，但承認若一名車長一日要駕駛很多不同路線，需要的訓練要更多，要以保障乘客和車長為大前提。