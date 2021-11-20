翻九巴死者坐上層第三排 頭窗外夾爆 擬立法強制巴士乘客戴安全帶

37歲死者吳展輝頭部在上層車窗外遭夾爆。昨午4時許，一男三女親友帶備祭品，包括生果、叉燒油雞飯及可樂，到意外現場對開單車徑拜祭。死者母親表示兒子未婚，前晚在沙田瀝源踢波後，返家途中遇意外，九巴及社署有人致電慰問。

車長涉危駕致他人死亡被捕

前晚約11時16分，58歲男司機黃永強駕駛涉事巴士沿大埔公路大圍段往顯徑方向行駛，駛至近大埔公路與青沙公路交界時翻側，37歲男乘客死亡，黃永強及10名乘客受傷送院，黃涉嫌危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。醫管局表示，截至昨日5時，一名女傷者情况嚴重，3人穩定，7人已出院。

運輸署長：立會開始後交立法建議

近年屢次發生嚴重巴士車禍，2018年一輛九巴在大埔公路翻側，釀19人死亡，政府之後成立獨立檢討委員會，提出45項建議，包括建議運輸署研究巴士上層加裝安全帶。運輸署長羅淑佩昨晚出席市建局活動後說，希望加強現時法例關於巴士乘客佩戴安全帶的要求，在新一屆立法會開始後，會盡快將建議交到立法會。被問及立法方向是否要求巴士每一個座位都裝安全帶、並要求乘客一定要佩戴，她說要求乘客戴安全帶一定是主要方向。

1900巴士正安排上層裝安全帶

運輸署回覆查詢稱，所有由2018年7月起訂購的新巴士均須在所有乘客座椅配備安全帶，專營巴士營辦商亦正安排為約1900輛巴士的所有上層座椅安裝安全帶，安裝工作已由2020年第三季起陸續展開，目標是在3年內完成，至今共約1750輛巴士的上層座位已配備安全帶。

九巴表示，自2018年4月，九巴將全車座椅安裝安全帶定為新購置巴士的標準裝置，至今九巴及龍運逾870輛巴士全車座椅均有安全帶。九巴又表示有為現役巴士安裝安全帶，因應獨立檢討委員會報告，各專營巴士公司須為由2016年1月1日起登記的巴士，分階段為上層所有座位安裝安全帶，預計未來一兩年完成，目前九巴及龍運有34%巴士已設有全車或上層安全帶。

香港汽車會會長李耀培表示，巴士上層前排及下層最後數排較高位置較為危險，因乘客難以扶着前排座位，故應立法要求相關座位的乘客戴安全帶。沙田區議會副主席冼卓嵐表示，雖然政府有資助巴士公司加裝安全帶，但不知誘因是否足夠，目前所見似乎主要是新巴士才有安全帶，政府及巴士公司應到區議會交代安裝安全帶進度。

涉事車長曾每年涉一兩宗輕微意外

九巴昨凌晨表示，涉事車長事發前3年每年有一兩宗輕微意外紀錄，包括一宗發生於今年3月，九巴拒絕交代詳情。運輸署表示，據《專營巴士車長訓練綱領實務守則》，如專營巴士營辦商發現車長有重複的不正確駕駛行為、涉及嚴重交通意外、持續干犯同一交通規例或因觸犯某些交通條例而被記分達到一個特定數目，涉事車長需強制接受為期至少一天的駕駛技巧糾正課程，當中包括課堂理論及實務駕駛訓練。

工會促收緊「再培訓」標準

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，以往車長「小小事」已要「再培訓」，現時則有較嚴重問題才要參加糾正課程，他認為應收緊，並加入改善駕駛態度培訓。