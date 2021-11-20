外傭檢疫後確診 許樹昌：較大可能復陽

衛生防護中心表示，昨日初步確診的31歲女傭乘宿霧航空5J272於10月23日抵港，在機場檢測呈陰性，於竹篙灣檢疫中心6度檢測均呈陰性。她於11月13日完成檢疫後到匯文樓，11月18日再檢測呈初步陽性，病毒數值（CT Value）大於30。她無病徵，7月23日在菲律賓接種一劑強生疫苗。她入院後進行的其中一次檢測結果為不確定，而對抗體則呈陽性反應。

翻查資料，10月曾有兩名外傭檢疫後確診，一名印傭9月25日完成檢疫，9日後在10月3日檢測呈陽性，當時防護中心認為此個案與復陽個案脗合；另一印傭10月7日完成檢疫，10月8日出現病徵，10月12日驗出陽性。

本港昨增一宗輸入個案，涉34歲來自菲律賓的外傭，她在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶L452R變種病毒。另外，國泰航空3名貨機機師返港後被揭感染變種新冠病毒，現逾百名與3人在德國住同一酒店的機師需檢疫。

張竹君：將流行病學調查3國泰機師

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，留意到運輸及房屋局及國泰就事件的初步調查報告，稱中心需找3名機師做流行病學調查。她說3人的病毒基因相似，可能來自同一源頭或互相感染，會了解他們的行程、有否見面、行程中有否感染源頭，然後再綜合考慮酒店是否高危爆發點。

政務司長李家超昨表示，機組人員違規不能接受，又稱運房局長已跟國泰研究如何加強和管理風險。

（新冠疫情）