稱生意跌三四成 販商大聯盟促豁免街市用安心

另外，目前A及B類食肆顧客毋須及非強制使用安心出行。據了解，當局暫計劃最快下周四要求進入食肆的顧客全面使用安心出行，如最後實施，有可能在下周初公布新一輪社交距離措施時一併公布。

「現基本開支都賺不回」

聯盟主席倡改要求攤販接種

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉認為，入街市須掃碼措施實行兩周，影響大得無法形容，「現在基本每日開支都賺不回，買了回來的貨物會爛」，導致不少攤販家庭收入大受影響。他又說，某些街市是通往行人天橋的必經之路，「現在連條天橋都無人行。我無話是錯，但對販商、市民造成極大不便」。

穗禾街街市代表表示，在街市工作二三十年，「師奶姐姐但求方便，不會特登兜入來。現在真的經營困難，搞了這麼多關卡，少了三四成生意都不止」。

食環：會繼續關注優化細節

九龍城街市代表雷國威稱自己「100%支持政府，願意配合」，但自從強制使用安心出行後，很多客人說出入街市太麻煩 ，「希望政府快點多做其他工作」。黃齊偉建議，可改為要求街市攤販必須接種疫苗，否則須定期檢測，以取代強制要求進入街市者使用安心，「現在不止老人家問題，連年輕人都不願意進來街市」。

食環署就大聯盟訴求回覆表示，會繼續留意情况並適時優化執行細節。食環署另外宣布，昨日起至本月底，會安排安心出行大使到轄下人流較多的公眾街市，包括北角渣華道街市、黃大仙大成街街市、九龍城土瓜灣街市、大埔墟街市等，向市民推廣及鼓勵使用安心出行流動應用程式。食環署補充，他們會協助市民掃描場所二維碼，以及協助有需要者填寫訪客登記表資料並核實。

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