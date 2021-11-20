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稱生意跌三四成 販商大聯盟促豁免街市用安心

【明報專訊】本月起進入食環署轄下公眾街市必須使用「安心出行」，有街市販商控訴生意額因此大跌三四成，全港公共街市販商大聯盟促請政府豁免進入公營街市須使用安心出行。

另外，目前A及B類食肆顧客毋須及非強制使用安心出行。據了解，當局暫計劃最快下周四要求進入食肆的顧客全面使用安心出行，如最後實施，有可能在下周初公布新一輪社交距離措施時一併公布。

「現基本開支都賺不回」

聯盟主席倡改要求攤販接種

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉認為，入街市須掃碼措施實行兩周，影響大得無法形容，「現在基本每日開支都賺不回，買了回來的貨物會爛」，導致不少攤販家庭收入大受影響。他又說，某些街市是通往行人天橋的必經之路，「現在連條天橋都無人行。我無話是錯，但對販商、市民造成極大不便」。

穗禾街街市代表表示，在街市工作二三十年，「師奶姐姐但求方便，不會特登兜入來。現在真的經營困難，搞了這麼多關卡，少了三四成生意都不止」。

食環：會繼續關注優化細節

九龍城街市代表雷國威稱自己「100%支持政府，願意配合」，但自從強制使用安心出行後，很多客人說出入街市太麻煩 ，「希望政府快點多做其他工作」。黃齊偉建議，可改為要求街市攤販必須接種疫苗，否則須定期檢測，以取代強制要求進入街市者使用安心，「現在不止老人家問題，連年輕人都不願意進來街市」。

食環署就大聯盟訴求回覆表示，會繼續留意情况並適時優化執行細節。食環署另外宣布，昨日起至本月底，會安排安心出行大使到轄下人流較多的公眾街市，包括北角渣華道街市、黃大仙大成街街市、九龍城土瓜灣街市、大埔墟街市等，向市民推廣及鼓勵使用安心出行流動應用程式。食環署補充，他們會協助市民掃描場所二維碼，以及協助有需要者填寫訪客登記表資料並核實。

（新冠疫情）

相關字詞﹕食環署 街市 安心出行

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