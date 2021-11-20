稱家長認受十分重要 劉宇隆：將辦講座 增家長教師信心

兒童呼吸科專科醫生譚一翔表示，近日「10個（求診）家長有四五個都會問打不打（新冠疫苗）」，有家長擔心年幼子女是否適合打針、會否出現心肌炎和心包炎等副作用、疫苗太新、可否先做身體檢查等。他說，全球已有數以億計人打新冠疫苗，不同年齡的人打科興的副作用都低過復必泰，故支持接種。他稱，有家長抱觀望態度，「需時沉澱吓，但可以教育家長，其實唔使驚」。

香港兒科醫學會會長葉柏強解釋，科興採用的滅活疫苗技術已用二三十年，亦與傳統小童會接種的麻疹疫苗等技術接近。他又稱，內地已有逾1億名18歲以下青少年打科興，數據顯示科興與小孩身上出現的心肌炎無任何關係。

葉又稱，學會將針對家長、學校及醫護解說青少年接種科興。家長方面，學會初步計劃在12月及1月舉行大型網上講座，目標萬人參與，歡迎家長及祖父母參與並查詢疑慮，學會會即場解答，盼更多家長了解疫苗製作、效力、安全性及副作用。此外，學會打算製作資訊短片。

兒科醫學會：擬下月舉行 即場解答疑問

學校方面，葉柏強說會與教育局合作，邀請校長及教師參與非公開講座，主要讓教師了解陪伴學童打針的注意事項；明年1月會為醫護舉行講座，解說與青少年打針注意事項。

（新冠疫情）