科委會倡12至17歲優先打科興 劉宇隆倡通關前打三針 3至11歲料明年下學期可打

衛生防護中心轄下的聯合科學委員會昨日聯同行政長官專家顧問團開會，討論並更新為兒童及青少年接種科興疫苗的建議。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，委員會審視了科興第一、二期臨牀測試數據、第三期初步數據，認為科興能產生免疫力、安全及耐受性良好。

稱審視第四期數據 億劑接種證安全

劉：循序漸進為順應民情

委員會亦審視了科興的第四期數據，即大規模接種後的數據。劉指出，第四期數據主要來自內地，3至17歲人群接種了1.1億劑的科興，已有資料顯示未有出現重大安全問題；連同印尼、柬埔寨、智利等國家，該年齡群組合共接種了1.3億至1.4億劑科興。委員會建議優先安排12至17歲青少年接種科興，其後逐步擴展至較小的兒童。

新冠疫苗顧問專家委員會日前建議將科興接種年齡下限降低至3歲，被問為何不直接開放3歲至17歲群組接種，劉宇隆解釋，凡事要逐步推行，「循序漸進才是上策」，他說幼稚園生、小學生及家長或對新冠疫苗有擔心，當局須做教育工作。他認為推展公共衛生政策，家長的認受很重要，目前不少中學生家庭等候接種科興，當局是「順應民情」。

劉宇隆預計，3至11歲兒童可於明年新學期接種科興。他稱按內地和外國經驗，都是先為年齡較大的青少年打針，再逐步向下推。他表示，內地、柬埔寨及印尼等地，上述群組兒童的接種劑次為600萬針，未見安全風險，相信市民「有啲信心」；如累積到1000萬、2000萬、甚至3000萬劑時，「咁我今日坐喺度同你講，你可能個信心更加大啲囉」。

張竹君：何時實施適時公布

至於實施12至17歲青少年接種的時間表，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局會盡快制訂安排，並會盡快公布詳情。劉形容，當局是「滾動式思考問題」，政府相關部門會適時公布下一步安排。

對於會否研究為12至17歲群組接種第三針，劉指出，即使青少年接種兩針科興，或要半年後接種第三針，他個人認為「開關之前都要補多針」，期望第五波疫情的上升速度不要太快，讓醫療系統可「安然度過」新一波疫情。劉指出，通關前接種疫苗要涵蓋幼兒及小學生，舉例新加坡讓中學生打針後通關，結果當地大部分有多系統發炎等併發症者都是小學生。

楊潤雄：考慮調節學校安排

教育局長楊潤雄昨出席活動後表示，在食物及衛生局長就科興接種安排下決定後，教育局一定會配合，並調節學校運作和安排。被問日後維持全日復課要求時，會否對教職員和小學生增設第三劑要求，楊回應，會整體考慮學校需如何調節，因政府上下都鼓勵大家接種第三劑，但暫時很多場地進出仍是維持接種兩劑標準。

此外，政府為推第三劑疫苗接種計劃，增購100萬劑復必泰疫苗，並於昨早運抵香港。連同已付運抵港的750萬劑，特區政府合共採購850萬劑復必泰疫苗。

明報記者

（新冠疫情）