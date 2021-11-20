深灣道頻現野豬 環團：南區發展影響棲息

環保觸覺翻查2005至2020年的航空照片，發現近年深灣道野豬出沒，有可能是因為附近有地區發展，以致野豬家園被毁後需要到山下覓食。

籲提高餵飼罰則 加強絕育停捕殺

劉加揚昨日向本報表示，近年香港不斷在綠化地帶和郊野邊陲發展，間接破壞動物棲息地，而野豬較聰明懂得下山覓食，自然衍生人豬衝突。他說，有些人會認為牠們很慘而選擇餵食，令牠們知道山下有食物，惟這導致惡性循環，絕非正確做法。

他重申，環保觸覺強烈反對漁護署人道毁滅野豬的政策，認為現階段不必用致命方式管理野豬。他認為政府要加強宣傳教育，籲市民不要餵飼，並提高罰則。此外，他指漁護署估計全港郊野地區有1800至3300頭野豬，惟接受絕育或避孕的野豬只有一成，認為署方應增派人手處理。

翻查環境局長黃錦星今年1月回應立法會議員的提問，自2017年底先導計劃推出以來至2020年11月，漁護署共安排了128次行動，捕獲666頭野豬，當中為296頭野豬避孕或絕育，499頭野豬被搬遷到遠離民居的郊野。