籲正面看待新策 黃錦星：西方主流是狩獵

黃錦星表示，漁護署過去幾年嘗試用不同方法處理，包括絕育，稱部門盡量用不同方法平衡，認為應正面看待，又稱漁護署比很多地方更多想一些適合方法。他說，漁護署剛做了第一次行動，會總結相關經驗，再籲大眾正面看待，市民安全是很重要社會議題。

會否停誘捕 漁署：野豬已慣被餵

漁護署長梁肇輝昨接受商台節目訪問稱，6月已在立法會提出人道處理是其中一個方法。被問輔警被野豬追咬一事有否導致署方加快執行新措施，還是沒發生也會在11月做，梁稱是後者，因冬天前夕會有更多野豬覓食，以往捕捉、避孕及搬遷計劃成效不理想。

節目主持人問到，市民最反感是漁護署用麵包誘捕野豬，署方會否停止。梁稱同事針對的是目標野豬，那些野豬已習慣下山和被餵飼。被追問為何不上山獵殺，他稱要顧及野豬被施放麻醉槍後反應，牠們可能會亂走，要引牠們到「可控範圍」，才可保障在場人員安全。