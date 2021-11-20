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籲正面看待新策 黃錦星：西方主流是狩獵

【明報專訊】環境局長黃錦星昨被問及對漁護署用麵包引誘野豬出來再人道毁滅有何看法，政府會否有更好方法，他稱世界各地城市都有野豬問題，當地政府都有行動以保障大眾安全，很多西歐以至北美城市一般主流做法都是狩獵甚至設置陷阱。他說，漁護署已盡量多想些適合香港環境的方法，兩度籲大家正面看待漁護署行動及處理方法。

黃錦星表示，漁護署過去幾年嘗試用不同方法處理，包括絕育，稱部門盡量用不同方法平衡，認為應正面看待，又稱漁護署比很多地方更多想一些適合方法。他說，漁護署剛做了第一次行動，會總結相關經驗，再籲大眾正面看待，市民安全是很重要社會議題。

會否停誘捕 漁署：野豬已慣被餵

漁護署長梁肇輝昨接受商台節目訪問稱，6月已在立法會提出人道處理是其中一個方法。被問輔警被野豬追咬一事有否導致署方加快執行新措施，還是沒發生也會在11月做，梁稱是後者，因冬天前夕會有更多野豬覓食，以往捕捉、避孕及搬遷計劃成效不理想。

節目主持人問到，市民最反感是漁護署用麵包誘捕野豬，署方會否停止。梁稱同事針對的是目標野豬，那些野豬已習慣下山和被餵飼。被追問為何不上山獵殺，他稱要顧及野豬被施放麻醉槍後反應，牠們可能會亂走，要引牠們到「可控範圍」，才可保障在場人員安全。

相關字詞﹕人道毀滅 梁肇輝 漁護署 野豬 黃錦星

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