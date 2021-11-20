倘漁署不改 愛協獸醫考慮退出諮詢組 小組成員：會上均同意最大問題是餵飼

漁護署前晚向本報披露2019年成立的「野豬管理諮詢小組」名單，稱「大部分成員原則上同意新措施」。愛協昨回應本報稱，候安娜參與諮詢小組目的是提出專業意見，致力倡導及游說小組推行非致命方案，如修訂現行法例、加強公眾教育及動物數量控制計劃，包括絕育和避孕等。該會重申，任何情况下野生動物管理都應先採取非致命方式，並將對野生動物干擾減至最低。

本報正就愛協及候醫生的立場查詢漁護署，署方暫未回覆。

早倡立法禁餵 署方稱執法難

同為諮詢小組成員、港大生物科學學院首席講師侯智恒昨向本報稱，小組成員均同意最大問題是人類餵飼野豬，他去年已在會上提出要立法禁止餵飼野生動物，惟署方稱執法難。他解釋，漁護署督察執法時市民未必合作，或有爭執，很多時要警察在場。不過，他強調立法監管有價值，可讓社會清晰知道餵飼野生動物不正確。他說漁護署數周前曾就新措施諮詢意見時，他亦提出要解決餵食問題。

他稱小組指引訂明，若野豬有攻擊人的紀錄，行為挑釁或搶食物，都建議人道毁滅；若無相關紀錄，惟經常在社區出沒，則建議捕捉、絕育、放回。不過，他提及署方在第一年的會議提到，曾捕捉野豬並搬到偏遠地方，一兩周後野豬重返原地，認為不能有效解決問題。

指行動觀感差 應解釋為何不能捕遷

侯又說，深灣道是野豬黑點，形容為「計時炸彈」。他稱，餵飼者是乘的士經過時拋下食物，會吸引數十頭野豬，若其他人不知道，下車時便可能被野豬追，將有危險。對於署方誘捕野豬並人道毁滅，他認為技術及操作上無問題但觀感差，「事後孔明覺得，𠵱家風頭火勢咪唔好做住囉，不如清晰解說，引述多啲數據，解釋點解捕捉放去另外一度唔work」。

侯昨早亦接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，被問小組有無討論過以麵包誘捕野豬做法是否可接受，他稱不了解具體操作，認為觀感不好。他理解署方已觀察該群野豬一段時間，知道牠們習慣該處活動並等候餵飼者來，「我認同觀感是差的，在鏡頭下，如何人道毁滅野豬都是不好」。他認為，政策要視乎市民接受程度，既然反響如此大，不如先退一步，「鬆一鬆個結」。

野豬學者：成因不解 問題持續

本報亦向研究野豬的港大生物科學學院應用行為生態學與保育實驗室助理教授Dr. Hannah Mumby查詢。被問是否認同捕捉野豬並人道毁滅，她稱不能簡單回應，但說這並非關注保育的人希望見到。她認為要了解人們對野豬行為背後動機，有助建立共識，考慮各個選項，惟不一定要採取行動。她並說沒有單一最佳解決方案，惟若人豬問題成因沒解決，例如餵飼野豬、垃圾沒妥善處理、城市設計等不改善，問題只會持續發生。