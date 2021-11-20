港聞

港聞一

倘漁署不改 愛協獸醫考慮退出諮詢組 小組成員：會上均同意最大問題是餵飼

【明報專訊】漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬備受爭議，愛護動物協會動物福利副總監候安娜獸醫原以個人名義參與該署「野豬管理諮詢小組」，愛協昨晚回覆本報稱，「就署方今次的行動安排，若然署方在未來仍然堅持不修正行動方式，候醫生表示將會考慮是否繼續參與該小組」。愛協又說，已多次致電及電郵聯絡漁護署，提出反對該措施並要求會面，並已去信特首，對漁護署近日新措施及周三晚行動表達嚴正關注。

漁護署前晚向本報披露2019年成立的「野豬管理諮詢小組」名單，稱「大部分成員原則上同意新措施」。愛協昨回應本報稱，候安娜參與諮詢小組目的是提出專業意見，致力倡導及游說小組推行非致命方案，如修訂現行法例、加強公眾教育及動物數量控制計劃，包括絕育和避孕等。該會重申，任何情况下野生動物管理都應先採取非致命方式，並將對野生動物干擾減至最低。

本報正就愛協及候醫生的立場查詢漁護署，署方暫未回覆。

早倡立法禁餵 署方稱執法難

同為諮詢小組成員、港大生物科學學院首席講師侯智恒昨向本報稱，小組成員均同意最大問題是人類餵飼野豬，他去年已在會上提出要立法禁止餵飼野生動物，惟署方稱執法難。他解釋，漁護署督察執法時市民未必合作，或有爭執，很多時要警察在場。不過，他強調立法監管有價值，可讓社會清晰知道餵飼野生動物不正確。他說漁護署數周前曾就新措施諮詢意見時，他亦提出要解決餵食問題。

他稱小組指引訂明，若野豬有攻擊人的紀錄，行為挑釁或搶食物，都建議人道毁滅；若無相關紀錄，惟經常在社區出沒，則建議捕捉、絕育、放回。不過，他提及署方在第一年的會議提到，曾捕捉野豬並搬到偏遠地方，一兩周後野豬重返原地，認為不能有效解決問題。

指行動觀感差 應解釋為何不能捕遷

侯又說，深灣道是野豬黑點，形容為「計時炸彈」。他稱，餵飼者是乘的士經過時拋下食物，會吸引數十頭野豬，若其他人不知道，下車時便可能被野豬追，將有危險。對於署方誘捕野豬並人道毁滅，他認為技術及操作上無問題但觀感差，「事後孔明覺得，𠵱家風頭火勢咪唔好做住囉，不如清晰解說，引述多啲數據，解釋點解捕捉放去另外一度唔work」。

侯昨早亦接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，被問小組有無討論過以麵包誘捕野豬做法是否可接受，他稱不了解具體操作，認為觀感不好。他理解署方已觀察該群野豬一段時間，知道牠們習慣該處活動並等候餵飼者來，「我認同觀感是差的，在鏡頭下，如何人道毁滅野豬都是不好」。他認為，政策要視乎市民接受程度，既然反響如此大，不如先退一步，「鬆一鬆個結」。

野豬學者：成因不解 問題持續

本報亦向研究野豬的港大生物科學學院應用行為生態學與保育實驗室助理教授Dr. Hannah Mumby查詢。被問是否認同捕捉野豬並人道毁滅，她稱不能簡單回應，但說這並非關注保育的人希望見到。她認為要了解人們對野豬行為背後動機，有助建立共識，考慮各個選項，惟不一定要採取行動。她並說沒有單一最佳解決方案，惟若人豬問題成因沒解決，例如餵飼野豬、垃圾沒妥善處理、城市設計等不改善，問題只會持續發生。

相關字詞﹕人道毀滅 漁護署 野豬

上 / 下一篇新聞

「我們毁牠們家園 不可指摘牠們傷人」 9歲童辦聯署救野豬 「政府勿錯下去」
「我們毁牠們家園 不可指摘牠們傷人」 9歲童辦聯署救野豬 「政府勿錯下去」
籲正面看待新策 黃錦星：西方主流是狩獵
籲正面看待新策 黃錦星：西方主流是狩獵
深灣道頻現野豬 環團：南區發展影響棲息
深灣道頻現野豬 環團：南區發展影響棲息
科委會倡12至17歲優先打科興 劉宇隆倡通關前打三針 3至11歲料明年下學期可打
科委會倡12至17歲優先打科興 劉宇隆倡通關前打三針 3至11歲料明年下學期可打
稱家長認受十分重要 劉宇隆：將辦講座 增家長教師信心
稱家長認受十分重要 劉宇隆：將辦講座 增家長教師信心
稱生意跌三四成 販商大聯盟促豁免街市用安心
稱生意跌三四成 販商大聯盟促豁免街市用安心
外傭檢疫後確診 許樹昌：較大可能復陽
外傭檢疫後確診 許樹昌：較大可能復陽
醫局購默沙東口服藥 許樹昌：正與輝瑞接洽
醫局購默沙東口服藥 許樹昌：正與輝瑞接洽
翻九巴死者坐上層第三排 頭窗外夾爆 擬立法強制巴士乘客戴安全帶
翻九巴死者坐上層第三排 頭窗外夾爆 擬立法強制巴士乘客戴安全帶
疑行錯路出事 涉事車長事發日駕兩路線 工會：大部分日駕3線
疑行錯路出事 涉事車長事發日駕兩路線 工會：大部分日駕3線
指坊間法治調查主觀 林鄭：已啟法治數據庫
指坊間法治調查主觀 林鄭：已啟法治數據庫
斥滋擾法官目無法紀 鄭若驊：恐嚇可囚5年
斥滋擾法官目無法紀 鄭若驊：恐嚇可囚5年
高志活公開國殤之柱3D掃描圖 籲複製散遍全球
高志活公開國殤之柱3D掃描圖 籲複製散遍全球
中年婦遭睡房衫堆壓斃 無長期病 廳房滿雜物
中年婦遭睡房衫堆壓斃 無長期病 廳房滿雜物
趙家賢甩耳案被告：腦袋空白 沒印象傷人
趙家賢甩耳案被告：腦袋空白 沒印象傷人
女嬰夭折案專家證人：腦出血必與真空吸引術有關
女嬰夭折案專家證人：腦出血必與真空吸引術有關
女生心肌炎亡 姊：抽血等3小時荒謬
女生心肌炎亡 姊：抽血等3小時荒謬
政府減開支措施 社聯促豁免社福資助
政府減開支措施 社聯促豁免社福資助
迪士尼樂園 「飄雪」迎聖誕
迪士尼樂園 「飄雪」迎聖誕
退休警涉姦女傭11次 誘事主停訴訟 准保釋
退休警涉姦女傭11次 誘事主停訴訟 准保釋
五旬警買雞翼「唔記得」付款 自簽守行為
五旬警買雞翼「唔記得」付款 自簽守行為
男警經營派對房犯聚 稱同學聚會否認做生意
男警經營派對房犯聚 稱同學聚會否認做生意
房署前測量師騙租津上訴得直 丈夫維持原判
房署前測量師騙租津上訴得直 丈夫維持原判
有前科地盤工虐打智障女兒 感化18月
有前科地盤工虐打智障女兒 感化18月
紀律部隊跨部門演習 模擬生化恐襲
紀律部隊跨部門演習 模擬生化恐襲
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】漁署用野豬代言 唔知有冇下次 宣傳保育 整WhatsApp貼紙製福袋
【Emily】漁署用野豬代言 唔知有冇下次 宣傳保育 整WhatsApp貼紙製福袋
【Emily】林鄭：當年力排眾議保留中環街市
【Emily】林鄭：當年力排眾議保留中環街市
【Emily】潘焯鴻獲長實執董等提名
【Emily】潘焯鴻獲長實執董等提名
【Emily】林卓廷獄中詩贈生日妻
【Emily】林卓廷獄中詩贈生日妻