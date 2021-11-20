「我們毁牠們家園 不可指摘牠們傷人」 9歲童辦聯署救野豬 「政府勿錯下去」

明報記者 何珮瑚

特首辦：已轉介漁署

本報昨午4時就思喆去信特首，向特首辦查詢會否重新審視措施，晚上近11時半獲回覆稱已轉介漁護署。

9歲的馮思喆上學途中會收聽電台報道，媽媽亦會從中挑選兒子有興趣的新聞再討論。漁護署上周宣布會捕捉及人道毁滅市區出沒的野豬，早前將7頭野豬人道毁滅，媽媽說車上討論時從倒後鏡看到思喆得悉消息後目瞪口呆，並詢問「（政府）可不可以不要這樣」、「他們（政府）什麼時候才會停止（捕殺野豬）」。媽媽隨即指出政府可能不了解如何與野豬相處，建議兒子去信特首。

4月首見野豬 學會共存

野豬在市區並不常見，思喆今年4月隨一自然教室到石澗時首次遇到野豬，他憶述領隊教導遇到野豬時要「慢慢經過，盡量不要驚動牠們就可以」。那天，他看到野豬睡覺和洗澡的地方，亦學會如何與野生動物共存，他其後露營時也碰上小野豬。對思喆來說，野豬不會主動攻擊人類，亦會自己建造家園，是一種聰明且無害的動物，笑言野豬是他心中排行第五的至愛動物。

「選擇原諒政府」 倡送野豬回家

被問對措施有什麼感受，思喆說聽到新聞後「有點生氣，但想到自己經常有錯誤的想法後，我選擇原諒他們（政府）」。他形容，捕捉並人道毁滅在市區的野豬是一個「好錯的想法」，而數日前人道毁滅7頭野豬則是「再錯落去」。「是我們砍伐樹木，破壞野豬的家園和奪取牠們的食物，令牠們需要走進社區尋找食物」，他強調政府應重新審視措施，又認為野豬無意走入市區，「我們不應該殺死牠們，而是將牠們送回家中」。

除了特首，思喆亦希望更多市民反思對待野豬的態度，遂託母親將信件內容放到網上，再發起聯署。至於聯署能否促使政府改善，思喆點頭表示：「我認為人夠多就可以。」他昨晚通過電郵將聯署網頁發給小一到小四同學，盼更多人參與，母親亦在家長通訊群組分享連結，形容大部分家長對聯署態度相當正面。截至昨晚近10點半，約10小時有107人參與聯署。

聯署未必可改變現况，思喆希望下步能與特首對話，強調不想見到更多野豬被殺，擔心終有一天要登上山才能見到牠們的蹤影。

母：縱徒勞 最重要做份內事

對於兒子主動要求要拯救野豬後再提出發起聯署，思喆媽媽認為不論結果如何，這已是一件很好的事，「有時候做事可能會徒勞無功，但結果不重要，最重要是小朋友做了自己的份內事」。

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